В столице Башкирии снизилась рождаемость
Сегодня в мэрии города состоялось организационное совещание рабочей группы по улучшению демографической ситуации.
Сегодня в мэрии города состоялось организационное совещание рабочей группы по улучшению демографической ситуации.
Совещание вел замглавы администрации Уфы, председатель рабочей группы Сынтимир Баязитов. В работе совещания также приняли участие начальник отдела охраны здоровья населения Людмила Хатмуллина, председатель региональной общественной организации «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов, директор благотворительного фонда «Особенные дети» Файруза Латыпова, председатель региональной общественной организации Совет матерей «Материнское сердце» Гульшат Ибрагимова.
Сынтимир Баязитов отметил, в Уфе
Председатель организации «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов сообщил о необходимости создания положительного имиджа семьи в СМИ города. Также он добавил, что в Уфе нужно разработать программу социальной рекламы.
Директор фонда «Особенные дети» Файруза Латыпова заявила об идее создать горячую линию
По данным службы статистики Башкирии, с января по сентябрь 2017 года в республике родилось 36 963 малыша. За этот же период 2016 года на свет появилось 42 580 младенцев. Рост рождаемости отмечался в 19 муниципальных районах. За этот период родилось свыше 12 тысяч детей.