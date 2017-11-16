В столице Башкирии снизилась рождаемость

Сынтимир Баязитов отметил, в Уфе по-прежнему вопрос рождаемости остается острым. За девять месяцев этого года рождаемость в Уфе снизилась, однако естественный прирост сохранился.

Председатель организации «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов сообщил о необходимости создания положительного имиджа семьи в СМИ города. Также он добавил, что в Уфе нужно разработать программу социальной рекламы.