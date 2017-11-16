Казанских школьников научат, как стать ИТ-предпринимателями

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). В Казани запускается бесплатная программа для подростков «Венчурный акселератор», которая является совместным проектом «ИТ-парка» и одного из московских венчурных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе «ИТ-парка».

Сообщается, что первая лекция в рамках «Венчурного акселератора» должна пройти уже 24 ноября, приглашения на ее посещение получили более 1,5 тыс. казанских школьников. Как сообщает пресс-служба «ИТ-парка», на лекции юным казанцам расскажут о перспективах участия в проекте, а также проведут мастер-классы от молодых предпринимателей.

По задумке авторов, «Венчурный акселератор» должен раскрыть предпринимательский потнециал молодого поколения. При этом сам курс будет включать не только онлайн-лекции, но и реальные очные занятия с профессиональными бизнес-тренерами и экспертами. Общий объем курса будет длиться 36 дней.