Казанских школьников научат, как стать ИТ-предпринимателями
В «ИТ-парке» стартует бесплатная программа для подростков «Венчурный акселератор».
В «ИТ-парке» стартует бесплатная программа для подростков «Венчурный акселератор».
(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). В Казани запускается бесплатная программа для подростков «Венчурный акселератор», которая является совместным проектом «ИТ-парка» и одного из московских венчурных инвесторов. Об этом сообщили в
Сообщается, что первая лекция в рамках «Венчурного акселератора» должна пройти уже 24 ноября, приглашения на ее посещение получили более 1,5 тыс. казанских школьников. Как сообщает
По задумке авторов, «Венчурный акселератор» должен раскрыть предпринимательский потнециал молодого поколения. При этом сам курс будет включать не только
«Наша программа — это уникальная возможность для подростков попробовать себя в