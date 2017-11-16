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16:49 (мск), источник: РИАЦ

Футбольное поле «Волгоград-Арены» прошили по новой технологии

На волгоградском стадионе, где состоятся матчи Чемпионата мира по футболу, завершилась прошивка газона. Ее проводили по новой технологии, разработанной в Нидерландах.

Источник: РИАЦ

Обработка футбольного поля полимерным волокном позволит увеличить износостойкость газона более чем в три раза, а также снизит риск получения травм игроками. Всего было прошито 8 тыс. кв. м. газона, использовано около 48 тыс. км искусственного волокна.

Следующий этап — подготовка газона к зиме. Уже тестируется система подогрева. Для того, чтобы сохранить качество натурального газона при любых погодных условиях, по всему полю проложили более 30 км труб на глубине 25 см. Они будут поддерживать нужную температуру в корневом слое газона. Следить за изменениями градусов будут специальные датчики, встроенные в основание поля. Это позволит проводить матчи и при низких температурах воздуха.

В ближайшее время на «Волгоград-Арене» начнутся работы по уходу за полем — стрижка газона, удобрения и так далее.

Стоит отметить, что на стадионе также монтируются мембраны покрытия козырька, инженерные системы и оборудование, ведется покраска металлоконструкций, выполняются внутренние отделочные работы, а также благоустраивается территория. На сегодняшний день на трибунах стадиона уже установлено более 33 000 зрительских кресел.

Ожидается, что все строительные работы на стадионе завершатся к концу 2017 года.

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