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16:15 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирской области сотрудники МЧС спасли заблудившегося местного жителя

Поиски осложнялись низкими температурами в регионе и туманом.

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли в окрестностях поселка Чаны в Новосибирской области местного жителя, который отправился на рыбалку и заблудился, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

«С просьбой о помощи к спасателям обратилась жительница поселка Чаны. Она сообщила, что ее муж отправился рыбачить, но его снегоход застрял в болоте. Мужчина заблудился и уже несколько часов в темноте не может найти дорогу к дому. Ситуация осложнялась тем, что в Новосибирской области стоят холода, температура ночью опустилась ниже 24 градусов и образовался туман», — сказали в ведомстве.

На поиски рыбака вышли спасатели Чановского поисково-спасательного отряда. Они построили маршрут в район озера Бечмеля и держали с пропавшим постоянную связь по телефону. Однако мужчина не смог назвать точное место своего нахождения и случайно направил спасателей по ложному следу. Из-за этого поиски заняли более двух часов.

«Пострадавшего спасатели посадили в свою машину, отогрели и предложили теплого чаю. К раннему утру рыбака доставили прямо к дому, так как он в медицинской помощи не нуждался», — добавили в МЧС.

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