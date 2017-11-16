В Новосибирской области сотрудники МЧС спасли заблудившегося местного жителя

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли в окрестностях поселка Чаны в Новосибирской области местного жителя, который отправился на рыбалку и заблудился, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

«С просьбой о помощи к спасателям обратилась жительница поселка Чаны. Она сообщила, что ее муж отправился рыбачить, но его снегоход застрял в болоте. Мужчина заблудился и уже несколько часов в темноте не может найти дорогу к дому. Ситуация осложнялась тем, что в Новосибирской области стоят холода, температура ночью опустилась ниже 24 градусов и образовался туман», — сказали в ведомстве.

На поиски рыбака вышли спасатели Чановского поисково-спасательного отряда. Они построили маршрут в район озера Бечмеля и держали с пропавшим постоянную связь по телефону. Однако мужчина не смог назвать точное место своего нахождения и случайно направил спасателей по ложному следу. Из-за этого поиски заняли более двух часов.