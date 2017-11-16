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16:54 (мск), источник: Фонтанка

Петербург признали самым читающим городом России

Город на Неве стал победителем конкурса «Самый читающий регион» по итогам 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Церемония награждения финалистов и победителя конкурса состоялась 16 ноября в Президентской библиотеке Ельцина в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В этом году в конкурсе приняли участие 84 региона. Самым читающим регионом и «Литературным флагманом России» на 2018 год был признан Санкт-Петербург. Тремя другими лауреатами конкурса стали Калининградская область, Татарстан и Москва.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил на церемонии, что в городе за два года открылось 26 книжных магазинов, возрождена «Книжная лавка писателей», филиалы которой работают в Минске, Салониках и Симферополе. В городе также запущена мобильная библиотека — состав метро с открытым доступом к 750 тыс. электронных книг.

По словам Полтавченко, Петербург подаст заявку в ЮНЕСКО для участия в конкурсе «Книжная столица мира» в 2020 году.

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