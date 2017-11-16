Петербург признали самым читающим городом России
Город на Неве стал победителем конкурса «Самый читающий регион» по итогам 2017 года.
Город на Неве стал победителем конкурса «Самый читающий регион» по итогам 2017 года.
Церемония награждения финалистов и победителя конкурса состоялась 16 ноября в Президентской библиотеке Ельцина в рамках
В этом году в конкурсе приняли участие 84 региона. Самым читающим регионом и «Литературным флагманом России» на 2018 год был признан
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил на церемонии, что в городе за два года открылось 26 книжных магазинов, возрождена «Книжная лавка писателей», филиалы которой работают в Минске, Салониках и Симферополе. В городе также запущена мобильная библиотека — состав метро с открытым доступом к 750 тыс. электронных книг.
По словам Полтавченко, Петербург подаст заявку в ЮНЕСКО для участия в конкурсе «Книжная столица мира» в 2020 году.