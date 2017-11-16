Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Александр Малинин откровенно об измене жены
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
6 cамых долго правящих избираемых глав государств (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Боярский высказался про Дюжева и его словах о зрителях и "туфте"
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
Эксперт раскрыл цель возвращения Яценюка на Украину – СМИ
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
Пугачева заговорила о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
16:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербург на Международный культурный форум приехали 34 тысячи участников из 79 стран мира

Пройдет около 200 мероприятий, будет подписано 60 международных соглашений.

Источник: Комсомольская правда

Шестой Международный культурный форум стартовал в Петербурге в четверг 16 ноября. Несмотря на раннее время, на площадках в Атриуме Главного штаба собралось несколько тысяч человек. Гостей оказалось так много, что в зале не то, что сесть, а даже встать было практически негде.

Ровно с 10 утра Форум считается открытым. Первой на торжественном мероприятии слово взяла Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства России.

— Даже трудно себе представить, что зал настолько полон, и что наше событие стало настолько грандиозным, — отметила она. — Форум проходит в шестой раз, и в этом году у нас зарегистрировано 34 тысячи участников. И форум, действительно, стал грандиозным. Для каждого из нас это стало долгожданным событием. На площадках идут не просто обсуждения, здесь рождаются многие проекты, которые становятся прорывными для мировой культуры.

По словам вице-премьера, МКФ укрепляет культурное пространство и в России, и в мире. Только за прошлый год в российских музеях побывали 123,8 миллиона человек.

— Да, некоторые люди ходят несколько раз в музеи. Но эта цифра настолько впечатляет! Она говорит, что сегодня культура в России и мире — это то, что, действительно, востребовано всем обществом, — подчеркнула Голодец.

Она напомнила также, что стало доброй традицией некоторым государствам давать особый статус «страны-гостя» форума. В этом году его получили Япония и Казахстан. У участников Форума будут дополнительные возможности познакомиться с их культурой и искусством. Всего же на международный форум в Петербург приехали участники из 79 разных стран.

Министр культуры России Владимир Мединский в свою очередь поблагодарил Петербург и тех, кто стоял у истоков идеи проведения Форума.

— С каждым годом Петербург все гостеприимнее. За шесть лет форум из небольшой конференции, длящейся два часа в Михайловском театре, превратился в грандиозное многодневное событие. Основные мероприятия занимают, страшно сказать, несколько десятков страниц, — сказал Мединский.

Всего на Форуме будет подписано 60 международных соглашений, пройдет около 200 мероприятий. Это концерты, выставки, спектакли, встречи. Каждая секция, по словам Мединского, является форумом внутри форума.

От имени правительства Петербурга и всех горожан участников Форума на открытии приветствовал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

— Культура — неотъемлемая часть жизни любого человека. Все люди нуждаются в культуре. Наверное поэтому наш форум за столь короткий период превратился в такое очень мощное и заметное культурное явление не только в жизни Российской Федерации, но и всего мира, — сказал градоначальник.

Санкт-Петербург, по словам Полтавченко, не просто так признан одной из культурных столиц мира. И наше предназначение не только в том, чтобы сохранять то богатейшее наследство, которое дали нам наши великие предки, но и развивать культуру.

А еще губернатор сказал, что гостям в Петербурге должно не только хорошо работаться, но и хорошо отдыхать.

— Я надеюсь, что у вас найдется время поближе познакомиться с нашим прекрасным городом и увезти отсюда самые добрые и приятные впечатления, — заключил губернатор.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
Госдума приняла закон о возврате НДС
Кошек, собак, ослов и других животных поставят на учет
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
«Черная пятница»: как подготовиться к главной распродаже года
Житель Астрахани сделал скульптуру Путина (фото)
Сечин рассказал, в каком случае сможет явиться в суд
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь