В Петербург на Международный культурный форум приехали 34 тысячи участников из 79 стран мира

Источник: Комсомольская правда

Шестой Международный культурный форум стартовал в Петербурге в четверг 16 ноября. Несмотря на раннее время, на площадках в Атриуме Главного штаба собралось несколько тысяч человек. Гостей оказалось так много, что в зале не то, что сесть, а даже встать было практически негде.

Ровно с 10 утра Форум считается открытым. Первой на торжественном мероприятии слово взяла Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства России.

— Даже трудно себе представить, что зал настолько полон, и что наше событие стало настолько грандиозным, — отметила она. — Форум проходит в шестой раз, и в этом году у нас зарегистрировано 34 тысячи участников. И форум, действительно, стал грандиозным. Для каждого из нас это стало долгожданным событием. На площадках идут не просто обсуждения, здесь рождаются многие проекты, которые становятся прорывными для мировой культуры.

По словам вице-премьера, МКФ укрепляет культурное пространство и в России, и в мире. Только за прошлый год в российских музеях побывали 123,8 миллиона человек.

— Да, некоторые люди ходят несколько раз в музеи. Но эта цифра настолько впечатляет! Она говорит, что сегодня культура в России и мире — это то, что, действительно, востребовано всем обществом, — подчеркнула Голодец.

Она напомнила также, что стало доброй традицией некоторым государствам давать особый статус «страны-гостя» форума. В этом году его получили Япония и Казахстан. У участников Форума будут дополнительные возможности познакомиться с их культурой и искусством. Всего же на международный форум в Петербург приехали участники из 79 разных стран.

Министр культуры России Владимир Мединский в свою очередь поблагодарил Петербург и тех, кто стоял у истоков идеи проведения Форума.

— С каждым годом Петербург все гостеприимнее. За шесть лет форум из небольшой конференции, длящейся два часа в Михайловском театре, превратился в грандиозное многодневное событие. Основные мероприятия занимают, страшно сказать, несколько десятков страниц, — сказал Мединский.

Всего на Форуме будет подписано 60 международных соглашений, пройдет около 200 мероприятий. Это концерты, выставки, спектакли, встречи. Каждая секция, по словам Мединского, является форумом внутри форума.

От имени правительства Петербурга и всех горожан участников Форума на открытии приветствовал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

— Культура — неотъемлемая часть жизни любого человека. Все люди нуждаются в культуре. Наверное поэтому наш форум за столь короткий период превратился в такое очень мощное и заметное культурное явление не только в жизни Российской Федерации, но и всего мира, — сказал градоначальник.

Санкт-Петербург, по словам Полтавченко, не просто так признан одной из культурных столиц мира. И наше предназначение не только в том, чтобы сохранять то богатейшее наследство, которое дали нам наши великие предки, но и развивать культуру.

А еще губернатор сказал, что гостям в Петербурге должно не только хорошо работаться, но и хорошо отдыхать.