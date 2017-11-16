Житель Абхазии поймал российского леопарда в ловушку на курицу
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — В селе Лыхны Гудаутского района Абхазии местный житель поймал леопарда с помощью
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — В селе Лыхны Гудаутского района Абхазии местный житель поймал леопарда с помощью
«Около полутора недель назад сельчане заметили пропажу домашней птицы, а три дня назад у одного из подворьев житель села Вадим Хинтба вечером увидел само животное и решил его поймать. Для этого он изготовил специальную
О поимке леопарда абхазские специалисты проинформировали российских коллег, занимающихся проектом восстановления популяции этого вида диких животных.
«Российские специалисты были сильно удивлены тем обстоятельством, что леопарда удалось поймать с помощью самодельно изготовленной клетки, потому, что они на изготовление подобных клеток — ловушек для леопардов они тратят около $1,5 тыс.», — отметил Дбар.
Он полагает, что пойманный леопард может быть одним из трех животных, выпущенных в Кавказском заповеднике в 2016 году Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов.
«Мы ожидаем прибытие в Абхазию группы специалистов во главе с главным ветеринарным врачом Московского зоопарка, которые курируют проект восстановления леопардов, а также директора Кавказского заповедника. Они осмотрят животное, проведут его идентификацию, затем перевезут леопарда в Сочи», — сообщил Дбар.