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16:30 (мск), источник: Интерфакс

Житель Абхазии поймал российского леопарда в ловушку на курицу

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — В селе Лыхны Гудаутского района Абхазии местный житель поймал леопарда с помощью клетки-ловушки с курицей в качестве приманки. Ранее это животное, возможно, было выпущено на волю Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов.

Источник: РИА "Новости"

«Около полутора недель назад сельчане заметили пропажу домашней птицы, а три дня назад у одного из подворьев житель села Вадим Хинтба вечером увидел само животное и решил его поймать. Для этого он изготовил специальную клетку-ловушку и в качестве приманки привязал внутри курицу. В итоге 15 ноября он поймал леопарда без каких-либо травм и увечий», — рассказал в четверг «Интерфаксу» директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

О поимке леопарда абхазские специалисты проинформировали российских коллег, занимающихся проектом восстановления популяции этого вида диких животных.

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«Российские специалисты были сильно удивлены тем обстоятельством, что леопарда удалось поймать с помощью самодельно изготовленной клетки, потому, что они на изготовление подобных клеток — ловушек для леопардов они тратят около $1,5 тыс.», — отметил Дбар.

Он полагает, что пойманный леопард может быть одним из трех животных, выпущенных в Кавказском заповеднике в 2016 году Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов.

«Мы ожидаем прибытие в Абхазию группы специалистов во главе с главным ветеринарным врачом Московского зоопарка, которые курируют проект восстановления леопардов, а также директора Кавказского заповедника. Они осмотрят животное, проведут его идентификацию, затем перевезут леопарда в Сочи», — сообщил Дбар.

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