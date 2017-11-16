Госавтоинспекция назвала самые опасные участки дорог в Уфе

Источник: Башинформ

«По городу Уфе среди самых опасных можно отметить проспект Октября, так называемый нахальный перекресток и проблемную шакшинскую дорогу, хотя там установлены камеры», — отметили в ведомстве.

В ближайшее время республиканская Госавтоинспекция разместит на своих интернет-ресурсах полный перечень опасных участков дорог как на территории Башкортостана, так и на территории Уфы.

В ведомстве также отметили, что не скрывают, где установлены камеры фото- и видеофиксации, которые являются своего рода элементами предупреждения ДТП.