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16:22 (мск), источник: ИА Башинформ

Госавтоинспекция назвала самые опасные участки дорог в Уфе

УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На территории Башкортостана аварийно-опасных участков дорог более 180, сообщили в региональной Госавтоинспекции на встрече с журналистами в агентстве «Башинформ» 16 ноября.

Источник: Башинформ

«По городу Уфе среди самых опасных можно отметить проспект Октября, так называемый нахальный перекресток и проблемную шакшинскую дорогу, хотя там установлены камеры», — отметили в ведомстве.

В ближайшее время республиканская Госавтоинспекция разместит на своих интернет-ресурсах полный перечень опасных участков дорог как на территории Башкортостана, так и на территории Уфы.

В ведомстве также отметили, что не скрывают, где установлены камеры фото- и видеофиксации, которые являются своего рода элементами предупреждения ДТП.

Как сообщало агентство «Башинформ», по данным анализа аварийности, основной причиной дорожных происшествий является низкая дисциплина участников дорожного движения, сознательное пренебрежение ПДД как водителями, так и пешеходами. Кроме того, неудовлетворительное состояние улиц и дорог, а также аварийность пассажирского транспорта стали прямой либо сопутствующей причиной аварий. Госавтоинспекция в ежедневном режиме занимается выявлением и пресечением нарушений Правил дорожного движения.

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