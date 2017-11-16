Новогодний забег: 1 января 2018 года в Ростове собираются побить прошлогодний рекорд

В первое утро 2017 года кросс по морозу пробежали 600 ростовчан, а в 2018-ом жители города готовы пойти на новый новогодний рекорд. По словам начальника городского управления по физической культуре и спорту Дениса Браславского, 1 января в пробеге примут участие около 1000 ростовчан.