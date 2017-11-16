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18:00 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Новогодний забег: 1 января 2018 года в Ростове собираются побить прошлогодний рекорд

С каждым годом участниками ставшего уже традиционным забега утром 1 января в Ростове становится все больше.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

В первое утро 2017 года кросс по морозу пробежали 600 ростовчан, а в 2018-ом жители города готовы пойти на новый новогодний рекорд. По словам начальника городского управления по физической культуре и спорту Дениса Браславского, 1 января в пробеге примут участие около 1000 ростовчан.

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