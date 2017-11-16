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18:21 (мск), источник: Водитель Петербурга

К декабрю в Ленобласти станет одной позорной дорогой меньше

Выборочный ремонт трассы «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки» должны завершить к 1 декабря. Об этом сообщает портал 47news со ссылкой на дорожное ведомство Ленобласти.

По словам местных чиновников, работы начались в июне — были обновлены несколько участков с самыми крупными ямами. Ремонт коснулся десятикилометрового участка с 38 по 48-й километры. Также дорожники восстановили верхние слои асфальта.

Работы должны закончить к 1 декабря. К последнему участку, с 37 по 42-й километры две бригады рабочих приступили 15 ноября.

Отмечается, что ремонт на трассе «спровоцировали» жалобы недовольных автомобилистов.

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