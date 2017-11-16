В Самарской области местами похолодает до -6 °C
Температура воздуха в регионе опустится до минусовой отметки, сообщают в Приволжском УГМС.
Температура воздуха в регионе опустится до минусовой отметки, сообщают в Приволжском УГМС.
В пятницу, 17 ноября, ночью в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит −2… +3 °C. Днем ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха составит −2… +3 °C. Ветер
В субботу, 18 ноября, ночью местами туман, столбик термометра опустится от -1 до -6 °C. Днем переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит −2… +3 °C. Ветер южный 5−10 м/с.
В воскресенье, 19 ноября, в ночные часы существенных осадков не ожидается, местами туман. Похолодает от -1 до -6 °C. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Столбик термометра поднимется от -2 до +3 °C. Ветер