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18:04 (мск), источник: Volga News

В Самарской области местами похолодает до -6 °C

Температура воздуха в регионе опустится до минусовой отметки, сообщают в Приволжском УГМС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 71% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 17 ноября, ночью в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит −2… +3 °C. Днем ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха составит −2… +3 °C. Ветер северо-западный 7−12 м/с.

В субботу, 18 ноября, ночью местами туман, столбик термометра опустится от -1 до -6 °C. Днем переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит −2… +3 °C. Ветер южный 5−10 м/с.

В воскресенье, 19 ноября, в ночные часы существенных осадков не ожидается, местами туман. Похолодает от -1 до -6 °C. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Столбик термометра поднимется от -2 до +3 °C. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

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