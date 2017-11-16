В Самарской области местами похолодает до -6 °C

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 17 ноября, ночью в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит −2… +3 °C. Днем ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха составит −2… +3 °C. Ветер северо-западный 7−12 м/с.

В субботу, 18 ноября, ночью местами туман, столбик термометра опустится от -1 до -6 °C. Днем переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит −2… +3 °C. Ветер южный 5−10 м/с.