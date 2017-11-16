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18:40 (мск), источник: Volga News

По мосту на автодороге Волжский — «Курумоч» пустили движение

По мосту на автодороге Волжский — «Курумоч» запущено движение, рассказали представители подрядной организации 16 ноября.

Источник: Reuters

Движение по путепроводу осуществляется с одной стороны моста и к концу месяца планируется открыть его целиком.

Автомобильная дорога Волжский — аэропорт «Курумоч» протяженностью 5 км вместе с односторонним съездом в сторону Тольятти реконструируется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Она входит в основной маршрут гостей и болельщиков от Курумоча в Самару во время проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Реконструкцию дороги подрядчик ООО «С. И. Т. И.» начал в августе 2015 году. На все работы ему было выделено 2,3 млрд рублей. На новой дороге появилась разворотная петля возле Курумоча, а также в целях беспрепятственного автомобильного движения построен автомобильный путепровод через железную дорогу протяженностью 156 метров.

Ширина центрального пролета путепровода рассчитана на прокладку второго железнодорожного пути для скоростной электрички Самара — «Курумоч» — Тольятти, строительство которой обсуждается в рамках программы развития железнодорожного транспорта.

Замдиректора по дорожному строительству ООО «С. И. Т. И.» Алексей Михалев рассказал, что по правой стороне путепровода движение запущено.

«В течение двух недель мы планируем закончить более мелкие работы под мостом и, я думаю, что к концу месяца мы запустим движение по обеим полосам», — отметил он.

По информации подрядной организации, основные работы уже завершены, осталось только устроить 400−500 м верхнего слоя, нанести разметку, установить знаки и закончить устройство барьеров, а также провести озеленение.

После реконструкции дорога расширена до четырех полос движения с разделительной полосой посередине. Ширина проезжей части составляет 12 м в каждую сторону. Алексей Михалев отметил, что скоростной режим на трассе будет такой же, как и вне населенных пунктов.

Как отметил руководитель подразделения по строительству искусственных сооружений ООО «С. И. Т. И.» Андрей Горевских, по этой дороге смогут пройти по обеим полосам полностью загруженные 20-тонные самосвалы.

По словам подрядчика, движение по старой дороге уже не осуществляется и там приступили к ее разбору. Там, где была эта дорога, будет проведено благоустройство и устройство бесплатной парковки.

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