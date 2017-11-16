«Я съел шесть таблеток ксанакса. Увидимся сегодня». В Аризоне умер 21-летний рэпер Лил Пип
В Тусоне, штат Аризона, вечером 14 ноября умер 21-летний
В Тусоне, штат Аризона, вечером 14 ноября умер 21-летний
Лил Пип, настоящее имя — Густав Ар, родился в 1996 году в
Позднее он переехал из
Пип оказался, пожалуй, самой яркой звездой так называемого
Нарочито непрофессиональный подход, грубый звук, драки и слэм на концертах — все это отличительные черты
Музыка Лил Пипа — это мрачные минорные гитарные переборы и
В интервью Pitchfork он говорил, что не принимает никаких лекарств для лечения депрессии, но не отказывается от любых наркотиков, если их ему предлагают. При этом, как и многие американские подростки, Лил Пип злоупотреблял ксанаксом — препаратом для лечения депрессии, который иногда принимают в наркотических целях.
«Я хотел убить себя, и все еще хочу убить себя. Моя жизнь бессмысленна, и я хочу, чтобы все знали — мне наплевать», — это текст одного из главных хитов Пипа под названием OMFG. Мелодичный трек, основанный на сэмпле из песни малоизвестной
Успех Лил Пипа был абсолютно доморощенным — за ним не стояло никаких лейблов, только естественная аудитория саундклауда, которая пристально следила за ним в последние два года. Pitchfork отмечал его как одного из наиболее многообещающих музыкантов 2017-го, а The New York Times называла Пипа «Куртом Кобейном саундклауд-сцены». О сравнениях с лидером Nirvana у Лил Пипа даже есть трек.
В марте 2017 года Густав Ар выступил в Москве; на концерт пришли около трех тысяч человек. У Лил Пипа к этому моменту не было ни одного полноценного студийного альбома — только записи на саундклауде и клипы на ютьюбе, иногда снабженные русскими субтитрами.
В Москве Густав снял несколько сцен для клипа на главный хит со своего дебютного альбома «benz truck (ГЕЛИК)», в том числе эпизод, в котором рэпер танцует перед зданием Исторического музея у Красной площади.
В сентябре Пип наконец выпустил первый альбом «Come Over When Youʼre Sober (Part One)» — его можно послушать не только на саундклауде, но и в привычных сервисах, которые платят музыкантам за продажи альбомов и прослушивания треков. На этой записи он впервые отказался от сэмплов гитарных групп типа Underoath и Flyleaf, которые обычно задавали минорный тон его музыке, сменив их на
Альбом принес Пипу успех уже не только в нишевом жанре — он превратился в полноценную восходящую звезду с почти миллионом подписчиков в инстаграме (что характерно, это в три раза больше, чем у его аккаунта на саундклауде). С конца сентября Пип выступал практически каждый день, разъезжая по США на автобусе. 14 ноября он опубликовал в инстаграме видео, на котором бросает себе в рот таблетки. «Я съел шесть таблеток ксанакса. Увидимся сегодня», — сказал он перед шоу в
15 ноября Пип должен был играть в Тусоне, штат Аризона. Концерт не состоялся: музыканта около 10 часов вечера обнаружили в автобусе без сознания. Точные причины смерти Лил Пипа пока не называются. По слухам, он принял купленное у наркодилеров опиоидное болеутоляющее, которое на самом деле содержало сильнодействующий опиат фентанил — он давно опередил в США героин по количеству смертей от передозировок.
Павел Борисов