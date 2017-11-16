«Я съел шесть таблеток ксанакса. Увидимся сегодня». В Аризоне умер 21-летний рэпер Лил Пип

Лил Пип, настоящее имя — Густав Ар, родился в 1996 году в Нью-Йорке в семье преподавателей с немецкими, шведскими и ирландскими корнями. Когда ему было 14, из семьи ушел отец. В старших классах Пип постоянно сбегал с уроков и в конце концов бросил школу, а обучение заканчивал на онлайн-курсах.

Познакомившись с андеграундной рэп-сценой Лос-Анджелеса, Пип купил микрофон, подключил его к ноутбуку и начал записывать собственные треки в Garage Band — и выкладывать их на саундклаунд.

Позднее он переехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к вдохновлявшей его музыке. Первые записи Пипа вышли в 2015-м, в конце того же года он подготовил первый релиз «LiL PEEP PART ONE», изданный без какой-либо помощи лейблов и раскрутки. Густав был уверен, что сможет зарабатывать своей музыкой — и в итоге ему это удалось.

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Пип оказался, пожалуй, самой яркой звездой так называемого саундклауд-рэпа — андеграундного жанра, сформировавшегося в среде музыкантов, распространяющих свои треки через сайт Soundcloud и YouTube.

Артисты, которых относят к этой субкультуре, записывают треки на коленке и редко пишут свою собственную музыку, используя уже готовые подложки.

Нарочито непрофессиональный подход, грубый звук, драки и слэм на концертах — все это отличительные черты саундклауд-рэпа, как будто прямо унаследованные от хардкор-сцены 1980-х. Популярный российский рэпер Face с его татуировками на лице — тоже порождение этой субкультуры.

Музыка Лил Пипа — это мрачные минорные гитарные переборы и трэп-барабаны, на фоне которых рэпер читает тексты о депрессии, суициде, неудачной личной жизни и наркотиках. Его треки называли эмо-рэпом за эмоциональные тексты; Пип, впрочем, и сам признавал, что слушал эмо-группы в детстве и вдохновлялся их творчеством (однажды на Хэллоуин он даже переоделся в лидера My Chemical Romance Джерарда Уэя).

Пип признавался (хотя об этом можно судить и по песням), что страдает от депрессии, редко чувствует себя счастливым и размышляет о самоубийстве.

В интервью Pitchfork он говорил, что не принимает никаких лекарств для лечения депрессии, но не отказывается от любых наркотиков, если их ему предлагают. При этом, как и многие американские подростки, Лил Пип злоупотреблял ксанаксом — препаратом для лечения депрессии, который иногда принимают в наркотических целях.

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«Я хотел убить себя, и все еще хочу убить себя. Моя жизнь бессмысленна, и я хочу, чтобы все знали — мне наплевать», — это текст одного из главных хитов Пипа под названием OMFG. Мелодичный трек, основанный на сэмпле из песни малоизвестной фолк-группы The Microphones, очень типичен для Пипа: он полон ненависти к самому себе и окружающему миру — и желания доказать, что его автор способен добиться успеха. Густав называл месть основной задачей своего творчества — месть отцу, девушкам, бросавшим его; он был убежден, что своими достижениями докажет им, что достоин лучшего.

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Успех Лил Пипа был абсолютно доморощенным — за ним не стояло никаких лейблов, только естественная аудитория саундклауда, которая пристально следила за ним в последние два года. Pitchfork отмечал его как одного из наиболее многообещающих музыкантов 2017-го, а The New York Times называла Пипа «Куртом Кобейном саундклауд-сцены». О сравнениях с лидером Nirvana у Лил Пипа даже есть трек.

В марте 2017 года Густав Ар выступил в Москве; на концерт пришли около трех тысяч человек. У Лил Пипа к этому моменту не было ни одного полноценного студийного альбома — только записи на саундклауде и клипы на ютьюбе, иногда снабженные русскими субтитрами.

У Пипа много поклонников из России, сам он периодически появлялся в одежде дизайнера Гоши Рубчинского с надписями на кириллице.

В Москве Густав снял несколько сцен для клипа на главный хит со своего дебютного альбома «benz truck (ГЕЛИК)», в том числе эпизод, в котором рэпер танцует перед зданием Исторического музея у Красной площади.

В сентябре Пип наконец выпустил первый альбом «Come Over When Youʼre Sober (Part One)» — его можно послушать не только на саундклауде, но и в привычных сервисах, которые платят музыкантам за продажи альбомов и прослушивания треков. На этой записи он впервые отказался от сэмплов гитарных групп типа Underoath и Flyleaf, которые обычно задавали минорный тон его музыке, сменив их на драм-машины и синтезаторы; веселее его песни от этого не стали.

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Альбом принес Пипу успех уже не только в нишевом жанре — он превратился в полноценную восходящую звезду с почти миллионом подписчиков в инстаграме (что характерно, это в три раза больше, чем у его аккаунта на саундклауде). С конца сентября Пип выступал практически каждый день, разъезжая по США на автобусе. 14 ноября он опубликовал в инстаграме видео, на котором бросает себе в рот таблетки. «Я съел шесть таблеток ксанакса. Увидимся сегодня», — сказал он перед шоу в Эль-Пасо в тот день.

15 ноября Пип должен был играть в Тусоне, штат Аризона. Концерт не состоялся: музыканта около 10 часов вечера обнаружили в автобусе без сознания. Точные причины смерти Лил Пипа пока не называются. По слухам, он принял купленное у наркодилеров опиоидное болеутоляющее, которое на самом деле содержало сильнодействующий опиат фентанил — он давно опередил в США героин по количеству смертей от передозировок.