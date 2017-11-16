Волгоградский ветеран Михаил Васильевич Терещенко отметил 95-летие

Вся жизнь — испытание, которое ветерана не сломило. Михаил Васильевич сирота, вырос в детском доме. На фронте оказался с первых дней войны, так как проходил службу в Гомельской области. А уже в ноябре 1941 года прошел в строю знаменитого ноябрьского парада на Красной площади, откуда отправился защищать Москву. Трижды был тяжело ранен, День Победы встретил в Праге.

В мирное время Михаил Васильевич Терещенко продолжил военную службу в ракетных войсках. Вместе с командой основоположника практической космонавтики Сергея Королева участвовал в испытаниях сложнейшей техники. В день своего 95-летия ветеран принимает поздравления со свойственной ему скромностью и неизменным чувством юмора.