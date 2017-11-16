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17:05 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Волгоградский ветеран Михаил Васильевич Терещенко отметил 95-летие

16 ноября свой 95-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, единственный в Южном федеральном округе кавалер пяти орденов «Красной Звезды» Михаил Васильевич Терещенко. Юбиляра чествовали в городском совете ветеранов.

Вся жизнь — испытание, которое ветерана не сломило. Михаил Васильевич сирота, вырос в детском доме. На фронте оказался с первых дней войны, так как проходил службу в Гомельской области. А уже в ноябре 1941 года прошел в строю знаменитого ноябрьского парада на Красной площади, откуда отправился защищать Москву. Трижды был тяжело ранен, День Победы встретил в Праге.

В мирное время Михаил Васильевич Терещенко продолжил военную службу в ракетных войсках. Вместе с командой основоположника практической космонавтики Сергея Королева участвовал в испытаниях сложнейшей техники. В день своего 95-летия ветеран принимает поздравления со свойственной ему скромностью и неизменным чувством юмора.

Михаил Терещенко, ветеран Великой Отечественной войны: «Я никогда не подводил, никого не подводил. Лучше сам себя подставлю, но не товарища. Вот я живой — 95. Приветствую всех вас, желаю вам успеха в ваших делах!».

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