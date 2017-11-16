Видео: В Калининграде показали сближение астероида с Землей
Виртуальную картину сближения крупного астероида Фаэтон с Землей, которое ожидается в декабре, создали в Балтийском федеральном университете им. И. Канта (Калининград).
Виртуальную картину сближения крупного астероида Фаэтон с Землей, которое ожидается в декабре, создали в Балтийском федеральном университете им. И. Канта (Калининград).
Как сообщает РИА Новости, это стало одним из наиболее наглядных экспериментов Астрономического сообщества БФУ с использованием собственной среды моделирования
Астероид Фаэтон диаметром около пяти километров должен, по расчетам, приблизиться к Земле 17 декабря 2017 на довольно близкое в космических масштабах расстояние десять миллионов километров.
На картине, смоделированной учеными БФУ, видны также сопровождающие астероид Гемениды — это самый мощный метеорный поток северного неба. Максимум его активности придется на
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