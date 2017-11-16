Видео: В Калининграде показали сближение астероида с Землей

На картине, смоделированной учеными БФУ, видны также сопровождающие астероид Гемениды — это самый мощный метеорный поток северного неба. Максимум его активности придется на 13—14 декабря , когда в небе можно будет увидеть десятки сгорающих в атмосфере метеоров.

— По-видимому, когда-то этот астероид был более крупным объектом, но многократные сближения с Солнцем раскрошили его на множество мелких обломков, которые и образовали метеоритный поток, — прокомментировал астрономическое событие руководитель Астросообщества БФУ им. И. Канта Алексей Байгашов. — В таком случае, сам астероид может являться остатками кометного ядра. В пользу этого говорит и его очень вытянутая орбита, за счет чего он то приближается к Солнцу ближе Меркурия, то удаляется от него дальше Марса.