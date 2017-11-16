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17:02 (мск), источник: "Российская газета"

Видео: В Калининграде показали сближение астероида с Землей

Виртуальную картину сближения крупного астероида Фаэтон с Землей, которое ожидается в декабре, создали в Балтийском федеральном университете им. И. Канта (Калининград).

Как сообщает РИА Новости, это стало одним из наиболее наглядных экспериментов Астрономического сообщества БФУ с использованием собственной среды моделирования Astro-Model.

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Астероид Фаэтон диаметром около пяти километров должен, по расчетам, приблизиться к Земле 17 декабря 2017 на довольно близкое в космических масштабах расстояние десять миллионов километров.

На картине, смоделированной учеными БФУ, видны также сопровождающие астероид Гемениды — это самый мощный метеорный поток северного неба. Максимум его активности придется на 13—14 декабря, когда в небе можно будет увидеть десятки сгорающих в атмосфере метеоров.

— По-видимому, когда-то этот астероид был более крупным объектом, но многократные сближения с Солнцем раскрошили его на множество мелких обломков, которые и образовали метеоритный поток, — прокомментировал астрономическое событие руководитель Астросообщества БФУ им. И. Канта Алексей Байгашов. — В таком случае, сам астероид может являться остатками кометного ядра. В пользу этого говорит и его очень вытянутая орбита, за счет чего он то приближается к Солнцу ближе Меркурия, то удаляется от него дальше Марса.

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