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18:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

ГИБДД будет контролировать движение на перекрёстках улицы Советской в Нижнем Новгороде

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, совместно с департаментом транспорта Нижнего Новгорода в ходе выездного мониторинга были проанализированы причины заторов, возникающих в вечернее время в районе Нижегородской ярмарки.

В частности, было установлено, что одной из причин возникновения «вечерних пробок» являются массовые нарушения водителями правил проезда перекрестков. «С изменением схемы организации движения в районе Нижегородской Ярмарки и прилегающих улицах в вечернее и утреннее время на данном участке уличной сети возникают проблемы в движении, носящие, и т. ч. и объективный характер. Вместе с тем, отдельные водители значительно осложняют ситуацию — автомобилисты, выезжая на перекрестки за которыми образовался затор, остаются там и препятствуют движению транспорта в поперечном направлении», — отмечают в автоинспекции.

Для предупреждения заторовых ситуаций на наиболее проблемных перекрестках (ул. Советская — ул. Коммунистическая, ул. Советская — ул. Ивана Романова) в вечернее время решено организовать дежурство сотрудников ДПС. Они не будут заниматься ручным регулированием, а именно целенаправленно пресекать правонарушения. Стоит отметить, что за нарушение правил проезда перекрёстка предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей.

Напомним, в связи с перекрытием движения по улице Самаркандская на альтернативном выезде из микрорайона Мещерский по улице Должанская стали образовываться утренние и вечерние «пробки». Для частичного решения проблемы планировалось организовать реверсивное движение по Ярмарочному проезду.

Ранее сообщалось, что часть улицы Самаркандская в Нижнем Новгороде будет перекрыта до 11 февраля 2018 года.

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