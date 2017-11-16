Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борис Корчевников открыто заговорил о болезни и своем увольнении
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Москвич зарубил отца декоративным мечом
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
Пугачева заговорила о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
16:57 (мск), источник: Actualitati.md

На следующей неделе в Молдове резко похолодает и выпадет первый снег

Синоптики обещают, что уже на следующей неделе в Молдову придет зима. Жителям республики следует ожидать и первых заморозков, сообщает Actualitati.md.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 76% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Actualitati.md

По прогнозам синоптиков, начиная со вторника ожидается резкое похолодание. Метеорологи прогнозируют спад температуры в ночное время, до -2 градусов по Цельсию. Именно в ночь со вторника на среду нас порадует и первый снег.

В выходные дни сохранится теплая погода. В субботу днем средняя температура воздуха будет около +6 градусов, в воскресенье — около +7 градусов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На следующей неделе в Молдове резко похолодает и выпадет первый снег
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
Госдума приняла закон о возврате НДС
Кошек, собак, ослов и других животных поставят на учет
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
«Черная пятница»: как подготовиться к главной распродаже года
Житель Астрахани сделал скульптуру Путина (фото)
Сечин рассказал, в каком случае сможет явиться в суд
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь