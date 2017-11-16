На следующей неделе в Молдове резко похолодает и выпадет первый снег
Синоптики обещают, что уже на следующей неделе в Молдову придет зима. Жителям республики следует ожидать и первых заморозков, сообщает Actualitati.md.
Синоптики обещают, что уже на следующей неделе в Молдову придет зима. Жителям республики следует ожидать и первых заморозков, сообщает Actualitati.md.
По прогнозам синоптиков, начиная со вторника ожидается резкое похолодание. Метеорологи прогнозируют спад температуры в ночное время, до -2 градусов по Цельсию. Именно в ночь со вторника на среду нас порадует и первый снег.
В выходные дни сохранится теплая погода. В субботу днем средняя температура воздуха будет около +6 градусов, в воскресенье — около +7 градусов.