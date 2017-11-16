В Казани снесут 18 незаконных торговых павильонов
В Казани снесут 18 незаконных торговых павильонов. Соответствующая информация была опубликована в сборнике документов Исполкома города.
В Казани снесут 18 незаконных торговых павильонов. Соответствующая информация была опубликована в сборнике документов Исполкома города.
Так, под снос попадут торговые павильоны по улице Беломорская (у дома № 196), по улице Декабристов (около дома № 127), улице Айдарова (рядом с домом № 127), улице Ак. Павлова (вблизи дома № 1), улице Чуйкова (около дома № 20), улице Ю. Фучика (рядом с домом № 4), улице
Также демонтажу подлежат киоски «Славица» по улицам Копылова, Адоратского и Белинского.
Отмечается, что владельцы данных торговых точек не были установлены.
Ранее на улице Калинина снесли одну из столовых, популярных у студентов КГАСУ.
Напомним, власти Казани снесут 25 незаконно установленных торговых объектов, на это потратят 8 млн рублей. Впоследствии потраченные на это средства будут взысканы с владельцев торговых точек.