В Казани снесут 18 незаконных торговых павильонов

Так, под снос попадут торговые павильоны по улице Беломорская (у дома № 196), по улице Декабристов (около дома № 127), улице Айдарова (рядом с домом № 127), улице Ак. Павлова (вблизи дома № 1), улице Чуйкова (около дома № 20), улице Ю. Фучика (рядом с домом № 4), улице Центрально-Мариупольская (вблизи дома № 87а), улице Гудованцева (около дома № 45).

Также демонтажу подлежат киоски «Славица» по улицам Копылова, Адоратского и Белинского.

Отмечается, что владельцы данных торговых точек не были установлены.

Ранее на улице Калинина снесли одну из столовых, популярных у студентов КГАСУ.