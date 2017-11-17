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11:09 (мск), источник: Аргументы и факты

Глава МВД Польши предложил снести сталинскую высотку в Варшаве

По мнению Блащака, высотка является «символом российского, советского господства над Польшей».

Министр МВД и администрации республики Мариуш Блащак призывает снести сталинскую высотку в центре Варшавы, где сейчас расположен Дворец культуры и науки, передает Польское радио.

По мнению Блащака, высотка является «символом российского, советского господства над Польшей». Он напомнил, что на этом месте 99 лет назад стояла церковь, которая была разобрана Советами как символ старой России.

Блащак отмечает важность таких символов для молодежи, поэтому в Варшаве идет программа декоммунизации, в частности переименовываются улицы.

В свою очередь замглавы Минобороны Польши Бартош Ковнацкий в эфире радиостанции Zet заявил, что армия могла бы справиться с разрушением высотки. «Снос Дворца был бы прекрасным подарком на 100-летие независимости», — сказал он, отметив, что здание можно было бы использовать в военных учениях.

Строительство Дворца культуры и науки в Варшаве — дар СССР братскому польскому народу. Все вопросы финансирования и проектирования легли на Советский Союз, который не требовал ничего взамен. Согласно официальным данным, идея строительства высотки принадлежала лично Иосифу Сталину и была озвучена во время визита в Варшаву Вячеславом Молотовым в 1951 году. Дворец культуры и науки был торжественно открыт в 1955 году.

В настоящее время собственником здания является варшавская ратуша, а на месте некогда идеологических помещений расположены офисы, турфирмы, несколько театров, магазины, рестораны, представительства научных институтов, вузы, здесь проводятся выставки и конференции, некоторое время функционировало казино.

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