Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 17—19 ноября?
Посетить ряд культурных мероприятий в донской столице в ближайшие пятницу и выходные по традиции предлагает «АиФ-Ростов».
Посетить ряд культурных мероприятий в донской столице в ближайшие пятницу и выходные по традиции предлагает «АиФ-Ростов».
Одно из самых уютных мест Ростова — антикафе «Циферблат» устраивает в воскресенье, 19 ноября, в 11.00
Под руководством профессионального художника дети будут развивать свои творческие способности — рисовать сказочных героев.
Каждый сможет нарисовать и получить готовую картину за одно занятие, причем, совершенно не имея навыков.
Проводить
«Кухня» на выезде.
18 ноября в 19.00 в
Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут, включая антракт.
В постановке актеры дадут ответы на извечные вопросы человечества, поразмышляют на философские темы и увлекут зрителя сюжетом спектакля.
Цены на билеты 800−2500 рублей.
Ван Гог. С любовью, Винсент.
До 19 ноября в кинотеатре «Большой» можно посмотреть фильм о Ван Гоге. Оригинальное название картины, которая вышла в этом году — Loving Vincent.
О трагической смерти великого художника Винсента Ван Гога хорошо известно, однако остается тайной, как и почему в него стреляли.
Это первый полностью рисованный маслом анимационный фильм.
Каждый из 65 тысяч кадров представляет собой выполненную в технике Ван Гога картину, созданную усилиями 115 художников.
Вечер блюза.
Ростовский частный театр «Человек в Кубе» приглашает на вечер блюза с группой PsycheDelta Blues Band.
Музыканты воскресят для современного слушателя такие полузабытые ныне стили, как
Отдохнуть под красивую музыку можно будет 18 ноября в 20:00.