Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 17—19 ноября?

Мастер-класс по живописи для детей.

Одно из самых уютных мест Ростова — антикафе «Циферблат» устраивает в воскресенье, 19 ноября, в 11.00 мастер-класс по живописи.

Под руководством профессионального художника дети будут развивать свои творческие способности — рисовать сказочных героев.

Каждый сможет нарисовать и получить готовую картину за одно занятие, причем, совершенно не имея навыков.

Проводить мастер-класс будет художник Олег Николаевич Цыганков. Гуашь, бумагу и акварель предоставят. На занятие приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 лет. Предварительная запись обязательна. Стоимость посещения мастер-класса 300 рублей.

«Кухня» на выезде.

18 ноября в 19.00 в конгресс-холле ДГТУ пройдет премьера спектакля — комедии «Кухня на выезде» с полюбившимися всем героями известного сериала «Кухня».

Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут, включая антракт.

В постановке актеры дадут ответы на извечные вопросы человечества, поразмышляют на философские темы и увлекут зрителя сюжетом спектакля.

Цены на билеты 800−2500 рублей.

Ван Гог. С любовью, Винсент.

До 19 ноября в кинотеатре «Большой» можно посмотреть фильм о Ван Гоге. Оригинальное название картины, которая вышла в этом году — Loving Vincent.

О трагической смерти великого художника Винсента Ван Гога хорошо известно, однако остается тайной, как и почему в него стреляли.

Это первый полностью рисованный маслом анимационный фильм.

Каждый из 65 тысяч кадров представляет собой выполненную в технике Ван Гога картину, созданную усилиями 115 художников.

Вечер блюза.

Ростовский частный театр «Человек в Кубе» приглашает на вечер блюза с группой PsycheDelta Blues Band.

Музыканты воскресят для современного слушателя такие полузабытые ныне стили, как кантри-блюз, женский блюз 20-х годов, ранний чикагский блюз и госпел.