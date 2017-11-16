Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Александр Малинин откровенно об измене жены
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Болезнь, которой инфицирована почти треть населения планеты
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
СМИ: Доллар потерял главную опору
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
СМИ: Моника Беллуччи показала обнаженное фото в молодости
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
СМИ: Сердючка рассказала, зачем артисты из Украины выступают в РФ
71-летняя певица Пеккан собирается родить первенца
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8Скончался Михаил Задорнов
17:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 17—19 ноября?

Посетить ряд культурных мероприятий в донской столице в ближайшие пятницу и выходные по традиции предлагает «АиФ-Ростов».

Мастер-класс по живописи для детей.

Одно из самых уютных мест Ростова — антикафе «Циферблат» устраивает в воскресенье, 19 ноября, в 11.00 мастер-класс по живописи.

Под руководством профессионального художника дети будут развивать свои творческие способности — рисовать сказочных героев.

Каждый сможет нарисовать и получить готовую картину за одно занятие, причем, совершенно не имея навыков.

Проводить мастер-класс будет художник Олег Николаевич Цыганков. Гуашь, бумагу и акварель предоставят. На занятие приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 лет. Предварительная запись обязательна. Стоимость посещения мастер-класса 300 рублей.

«Кухня» на выезде.

18 ноября в 19.00 в конгресс-холле ДГТУ пройдет премьера спектакля — комедии «Кухня на выезде» с полюбившимися всем героями известного сериала «Кухня».

Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут, включая антракт.

В постановке актеры дадут ответы на извечные вопросы человечества, поразмышляют на философские темы и увлекут зрителя сюжетом спектакля.

Цены на билеты 800−2500 рублей.

Ван Гог. С любовью, Винсент.

До 19 ноября в кинотеатре «Большой» можно посмотреть фильм о Ван Гоге. Оригинальное название картины, которая вышла в этом году — Loving Vincent.

О трагической смерти великого художника Винсента Ван Гога хорошо известно, однако остается тайной, как и почему в него стреляли.

Это первый полностью рисованный маслом анимационный фильм.

Каждый из 65 тысяч кадров представляет собой выполненную в технике Ван Гога картину, созданную усилиями 115 художников.

Вечер блюза.

Ростовский частный театр «Человек в Кубе» приглашает на вечер блюза с группой PsycheDelta Blues Band.

Музыканты воскресят для современного слушателя такие полузабытые ныне стили, как кантри-блюз, женский блюз 20-х годов, ранний чикагский блюз и госпел.

Отдохнуть под красивую музыку можно будет 18 ноября в 20:00.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему осенью нужен тональный крем и другие правила ухода за кожей
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
За ввоз «санкционки» хотят ввести уголовную ответственность
Кошек, собак, ослов и других животных поставят на учет
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
Сечин рассказал, в каком случае сможет приехать в суд
Житель Астрахани сделал скульптуру Путина (фото)
Все ли скидки будут честными: подготовка к «черной пятнице»
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь