В Генконсульстве Ирана в Казани открыли Книгу соболезнований в связи с землетрясением

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Книгу соболезнований пострадавшим и родственникам погибших в связи с землетрясением в Иране открыли в Генеральном консульстве Исламской Республики Иран в Казани. Исполняющий обязанности руководителя генерального консульства Исламской Республики Иран в Казани Алибеман Эгбали Зарч рассказал, что многие татарстанцы пришли поддержать иранский народ и оставить в Книге свои соболезнования.

«Сегодня жители Татарстана пришли выразить соболезнования в связи со случившейся трагедией в Иране. Вчера мы получили письма с соболезнованиями, а сегодня открыли Книгу. Пришли должностные лица, деятели культуры и искусства, представители научных кругов, университетов и религиозные деятели. Для нас это очень ценно», — поделился Алибеман Эгбали Зарч.

Для всех, кто приходит поддержать иранский народ и оставить запись в Книге, консульство приготовило угощения в память о тех людях, которые ушли, отметил представитель Ирана.