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18:18 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде скорректирован вспомогательный маршрут № 53

Маршрут № 53 «Вишневая балка — пл. Возрождения» теперь будет охватывать новые жилые кварталы в Краснооктябрьском районе.

Источник: РИАЦ

Как сообщает пресс-служба городской администрации, маршрутные такси станут следовать по ул. Репина и Р. Зорге — ранее здесь не проходили направления городского общественного транспорта.

— Нововведение значительно повысит транспортную доступность домов в частном секторе, расположенном в границах ул. 39-й Гвардейской, Репина, Р. Зорге и просп. им. В. И. Ленина, — пояснили в мэрии. — Тепероь с ул. Р. Зорге маршрутные такси будут выезжать на 1-ю Продольную магистраль и следовать к прежней конечной остановке на пл. Возрождения — крупному транспортному узлу, где проходят опорный автобусный маршрут № 95, троллейбусные линии № 9 и № 12, линии скоростного трамвая СТ и СТ-2 и направления маршрутных такси № 36 и № 3с.

Напомним, с 2017 года в Волгограде реализуется новая транспорта схема, которая позволила разгрузить основные улицы города благодаря вместительным комфортабельным и безопасным автобусам, а также повысить безопасность и пропускную способность дорог.

Опорную сеть, проходящую по основным магистралям города, составляют 15 автобусных, а также все трамвайные и троллейбусные маршруты. Опорные автобусные линии обслуживают порядка 250 низкопольных комфортных машин большой вместимости, которые оснащены системами климат-контроля и ГЛОНАСС. Из них, 84 автобуса в течение двух последних лет пополнили парк муниципального предприятия «ВПАТП-7» благодаря поддержке федерального и регионального бюджетов, еще 164 — поставил городу новый перевозчик.

К основным магистралям волгоградцев из отдаленных городских территорий доставляет подвижной состав вспомогательных маршрутов, на которых работает транспорт средней и малой вместимости, в том числе маршрутные такси.

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