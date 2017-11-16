Минстрой рекомендовал увеличить число рабочих на стадионе в Калининграде
Это необходимо, чтобы завершить работы в установленный срок.
Это необходимо, чтобы завершить работы в установленный срок.
Подрядчику строительства стадиона «Калининград» рекомендовано увеличить количество специалистов на объекте для завершения объекта в срок. Об этом сообщил первый заместитель Министра строительства и
Речь идет о специалистах на работах по наружным и внутренним инженерным сетям, электромонтажным работам, слаботочным системам, отделочным работам.
«В целом строительная готовность стадиона составляет 89%», — отметит Ставицкий.
При этом основные виды