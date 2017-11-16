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18:13 (мск), источник: АиФ Калининград

Минстрой рекомендовал увеличить число рабочих на стадионе в Калининграде

Это необходимо, чтобы завершить работы в установленный срок.

Источник: Аргументы и факты

Подрядчику строительства стадиона «Калининград» рекомендовано увеличить количество специалистов на объекте для завершения объекта в срок. Об этом сообщил первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонид Ставицкий во время контрольного выезда на объект, передает пресс-служба ведомства.

Речь идет о специалистах на работах по наружным и внутренним инженерным сетям, электромонтажным работам, слаботочным системам, отделочным работам.

«В целом строительная готовность стадиона составляет 89%», — отметит Ставицкий.

При этом основные виды строительно-монтажных работ по возведению стадиона завершены.

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