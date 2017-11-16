Минстрой рекомендовал увеличить число рабочих на стадионе в Калининграде

Подрядчику строительства стадиона «Калининград» рекомендовано увеличить количество специалистов на объекте для завершения объекта в срок. Об этом сообщил первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонид Ставицкий во время контрольного выезда на объект, передает пресс-служба ведомства.