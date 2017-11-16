В Воронеже котельную вынужденно подключили к дизель-генератору мощностью 100 кВТ

В четверг, 16 ноября 2017 года, мэрия сообщила об использовании на практике резервного источника электрического питания котельной. Произошло это в Ленинском районе в котельной ООО «Теплодар». Работы проходили под контролем сотрудников управы и управления по делам ГО ЧС.