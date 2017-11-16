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18:34 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже котельную вынужденно подключили к дизель-генератору мощностью 100 кВТ

Сделать это было необходимо из-за предаварийного состояния аппаратуры подсоединения высокого напряжения.

Источник: Новости Воронежа

В четверг, 16 ноября 2017 года, мэрия сообщила об использовании на практике резервного источника электрического питания котельной. Произошло это в Ленинском районе в котельной ООО «Теплодар». Работы проходили под контролем сотрудников управы и управления по делам ГО ЧС.

«Был подключен дизель-генератор мощностью 100 кВт к системе электропитания котельной», — отметили в горадминистрации.

Генератор использовали из-за предаварийного состояния аппаратуры присоединения высокого напряжения на подстанции МРСК Центра к сетям 162 КЖИ.

«Работать объекты будут в аварийном режиме до того, как специалисты МСК устранят неисправность», — добавили в мэрии.

Отметим, подача тепла в квартиры воронежцев из-за этого инцидента не прекращалась.

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