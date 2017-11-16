В Молдове женщина родила прямо на автобусной остановке
Сегодня, 16 ноября, в скорую сообщили о том, что прямо на автобусной остановке у женщины начались роды.
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Сегодня, 16 ноября, в скорую сообщили о том, что прямо на автобусной остановке у женщины начались роды.
Прибывшие врачи приняли роды прямо на месте. Младенец родился за 4 минуты. Однако, новорожденный не подавал знаков жизни. Его пришлось реанимировать.
На данный момент роженица и ее ребенок находятся в роддоме Кагула и получают необходимую помощь.