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18:17 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове женщина родила прямо на автобусной остановке

Сегодня, 16 ноября, в скорую сообщили о том, что прямо на автобусной остановке у женщины начались роды.

Источник: Actualitati.md

Прибывшие врачи приняли роды прямо на месте. Младенец родился за 4 минуты. Однако, новорожденный не подавал знаков жизни. Его пришлось реанимировать.

На данный момент роженица и ее ребенок находятся в роддоме Кагула и получают необходимую помощь.

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