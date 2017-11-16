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19:59 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Агафья Лыкова рассорила Амана Тулеева и Виктора Зимина

Глава Хакассии Виктор Зимин раскритиковал кемеровские власти за помощь отшельнице-староверке Агафье Лыковой и «запретил» им это делать, обвинив в миллионных тратах. В администрации Кемеровской области заявляют, что вылеты к отшельнице привязаны к «сигналам о чрезвычайной ситуации» либо незаконных вырубках леса, а кемеровский губернатор Аман Тулеев продолжит помогать Агафье Лыковой.

Критика в адрес кемеровских властей со стороны Виктора Зимина прозвучала на его прямой линии после того, как житель Кировской области попросил помочь ему добраться к Агафье Лыковой, которая проживает на территории заповедника «Хакасский». По мнению Виктора Зимина, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его подчиненные, которые взяли шефство над отшельницей, «пиарятся».

Еще один раз борт придет оттуда — и вы нарушили закон страны. Не имеете права туда ни садиться, ни прилетать. И позорить нас не надо. А они прямо там кормильцы», — заявил Виктор Зимин. В то же время он признал, что «не очень» любит Агафью Лыкову, траты кемеровских властей на помощь ей чиновник назвал «миллионными.
Агафья Лыкова | Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года) и Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей — Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. В настоящее время Агафья Лыкова живет в тайге одна.

«Как можно запретить дружить? Если бы власти Хакасии оказывали системную помощь, реагировали на проблемы и редкие просьбы Агафьи Лыковой, то Кузбассу не было бы необходимости вмешиваться», — прокомментировали заявление Виктора Зимина в пресс-службе администрации Кемеровской области. В пресс-службе также добавили, что глава Таштагольского района Владимир Макута вместе с волонтерами и журналистами летает к Агафье Лыковой с 2013 года. Визиты, как правило, совмещают с облетами таежной территории Горной Шории. По словам представителя пресс-службы, вылеты «привязаны» к сигналам о ЧС, когда появляется информация о вырубке леса или лесном пожаре.

«Амана Гумировича и Агафью Карповну связывает давняя дружба: они познакомились 20 лет назад и не переставали общаться. Несколько раз в год Лыкова передает весточку губернатору через Владимира Макуту. Мы оказываем системную помощь, не только передаем продукты. К Лыковой уже четыре раза приезжали волонтеры, чтобы помочь по хозяйству, охотники защищали ее дом и хозяйство от медведей», — рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе администрации региона.
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Однако уточнить объем средств, направленных на помощь отшельнице, в администрации Кемеровской области не смогли.

В пресс-службе напомнили, что в январе прошлого года Аман Тулеев лично провожал Агафью Лыкову домой, на заимку, после выписки из Таштагольской больницы, где она по его распоряжению проходила обследование и лечение.

Политолог Сергей Комарицын считает заявление Виктора Зимина иррациональным. «Никаких политических бонусов подобное заявление Зимину, который заявил о желании баллотироваться на новый губернаторский срок, не добавит», — сказал господин Комарицын. Полномочия Виктора Зимина истекают в следующем году. Ранее глава Хакасии отзывался об Амане Тулееве исключительно положительно. Во время той же прямой линии глава Хакасии раскритиковал и глав хакасских муниципалитетов. «Варите тушенку, на рынке продайте, — сказал господин Зимин Бабушек сконцентрируйте. Вы же в тайге живете, соберите ягоды, продайте».

Татьяна Косачева, Новосибирск

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