Агафья Лыкова рассорила Амана Тулеева и Виктора Зимина
Глава Хакассии Виктор Зимин раскритиковал кемеровские власти за помощь
Глава Хакассии Виктор Зимин раскритиковал кемеровские власти за помощь
Критика в адрес кемеровских властей со стороны Виктора Зимина прозвучала на его прямой линии после того, как житель Кировской области попросил помочь ему добраться к Агафье Лыковой, которая проживает на территории заповедника «Хакасский». По мнению Виктора Зимина, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его подчиненные, которые взяли шефство над отшельницей, «пиарятся».
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года) и Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей — Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. В настоящее время Агафья Лыкова живет в тайге одна.
«Как можно запретить дружить? Если бы власти Хакасии оказывали системную помощь, реагировали на проблемы и редкие просьбы Агафьи Лыковой, то Кузбассу не было бы необходимости вмешиваться», — прокомментировали заявление Виктора Зимина в
Однако уточнить объем средств, направленных на помощь отшельнице, в администрации Кемеровской области не смогли.
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Политолог Сергей Комарицын считает заявление Виктора Зимина иррациональным. «Никаких политических бонусов подобное заявление Зимину, который заявил о желании баллотироваться на новый губернаторский срок, не добавит», — сказал господин Комарицын. Полномочия Виктора Зимина истекают в следующем году. Ранее глава Хакасии отзывался об Амане Тулееве исключительно положительно. Во время той же прямой линии глава Хакасии раскритиковал и глав хакасских муниципалитетов. «Варите тушенку, на рынке продайте, — сказал господин Зимин Бабушек сконцентрируйте. Вы же в тайге живете, соберите ягоды, продайте».
Татьяна Косачева, Новосибирск