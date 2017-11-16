Спасатели дежурят на трассе М-5 из-за надвигающегося снегопада и гололедицы

Оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов направлены на федеральную трассу М-5 «Урал» в преддверии ухудшения дорожной обстановки из-за непогоды, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Спасатели проводят на автодороге комплекс предупредительных мероприятий. По данным Челябинского Гидрометцентра на территории области в предстоящие сутки ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, в отдельных районах налипание мокрого снега на провода, на дорогах, особенно в горной местности, — гололедица.

«Когда температурный режим переходит от положительных температур к отрицательным и наоборот, возможен рост количества дорожно-транспортных происшествий, аварий на энергетических системах и пожаров в жилом секторе, — предупреждают в ведомстве. — Сотрудники МЧС в круглосуточном режиме осуществляют мониторинг оперативной обстановки в муниципалитетах. В случае осложнения дорожной ситуации будет организована работа мобильных пунктов обогрева для оказания помощи гражданам, а также информирование водителей-дальнобойщиков».