Спасатели дежурят на трассе М-5 из-за надвигающегося снегопада и гололедицы
На проблемных участках откроют мобильные пункты обогрева.
На проблемных участках откроют мобильные пункты обогрева.
Оперативные группы
Спасатели проводят на автодороге комплекс предупредительных мероприятий. По данным Челябинского Гидрометцентра на территории области в предстоящие сутки ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, в отдельных районах налипание мокрого снега на провода, на дорогах, особенно в горной местности, — гололедица.
«Когда температурный режим переходит от положительных температур к отрицательным и наоборот, возможен рост количества
На наиболее проблемные участки трассы М-5 «Урал» — районы перевалов Уреньга и Симский, а также поворот на посёлок Нижний Атлян — уже направлены оперативные группы Миасского, Златоустовского и Ашинского