«Это не просто долгострой». В «Зенит-Арену» закачают еще 300 млн рублей
Деньги пойдут на демонтаж медиацентра. Его разместили на плите, которая нужна для выката поля, и механизм привести в движение невозможно.
Деньги пойдут на демонтаж медиацентра. Его разместили на плите, которая нужна для выката поля, и механизм привести в движение невозможно.
«Зенит-Арена» в
Медиацентр был построен на время проведения Кубка конфедераций. Его разместили прямо на плите, которая предназначалась для выката поля, и теперь механизм привести в движение невозможно. Изначально планировалось, что это временные конструкции, и их при необходимости можно будет собирать и разбирать. Но денег на это в смете предусмотреть забыли. Теперь из городского бюджета
Федор Погорелов спортивный журналист «Эти 300 млн, которые планируется потратить на то, чтобы выкатное поле выкатывалось. Я понимаю, что это, конечно, звучит как комедия абсурда. Это лишь часть тех сумм, которые должны уйти на достройку стадиона. В принципе, изначально обсуждался 1 млрд. Это нас не должно удивлять. Это не первый случай, когда спортивный объект достраивается в ходе эксплуатации. И Медиагородок, который бахнули на том месте, где поле должно выкатываться, тоже было спонтанное, временное решение, совсем не по фэншую. Но поскольку мы мастера международного класса в виде спорта под названием «делаем все в последний момент», ничего удивительного.
Стадион, где должны пройти матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова
1 сентября 2012 года при посещении стадиона
Максим Уклюдов коммерческий директор группы компаний «Бамард» «На сегодняшний момент существует около четырех стадионов в мире, которые имеют подобную архитектуру. То есть это козырек, это выкатная крыша и достаточно закрытая структура над футбольным полем. С самой конструкцией изначально были вопросы, связанные с вибрацией. Но они были решены до проведения кубка Конфедераций в этом году».
На строительство стадиона потрачено 43 млрд рублей. По сегодняшнему курсу это около 717 млн долларов. Для сравнения: домашний футбольный стадион Арсенала Emirates в Лондоне, который вмещает 60 тысяч болельщиков (на восемь тысяч меньше «Зенит-Арены»), обошелся в 770 млн. Но все рекорды побил Stade de France, принимавший финал чемпионата Европы 2008 года в пригороде Парижа