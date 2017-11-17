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14:10 (мск), источник: BFM.ru

«Это не просто долгострой». В «Зенит-Арену» закачают еще 300 млн рублей

Деньги пойдут на демонтаж медиацентра. Его разместили на плите, которая нужна для выката поля, и механизм привести в движение невозможно.

«Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге подорожала еще на 300 млн рублей. Деньги будут выделены на демонтаж медиацентра, который сейчас препятствует выкату футбольного поля.

Медиацентр был построен на время проведения Кубка конфедераций. Его разместили прямо на плите, которая предназначалась для выката поля, и теперь механизм привести в движение невозможно. Изначально планировалось, что это временные конструкции, и их при необходимости можно будет собирать и разбирать. Но денег на это в смете предусмотреть забыли. Теперь из городского бюджета Санкт-Петербурга будет выделено 300 млн рублей. И это, наверное, не последние деньги, которые придется закачать в «Зенит-Арену», говорит питерский спортивный журналист Федор Погорелов:

Федор Погорелов спортивный журналист «Эти 300 млн, которые планируется потратить на то, чтобы выкатное поле выкатывалось. Я понимаю, что это, конечно, звучит как комедия абсурда. Это лишь часть тех сумм, которые должны уйти на достройку стадиона. В принципе, изначально обсуждался 1 млрд. Это нас не должно удивлять. Это не первый случай, когда спортивный объект достраивается в ходе эксплуатации. И Медиагородок, который бахнули на том месте, где поле должно выкатываться, тоже было спонтанное, временное решение, совсем не по фэншую. Но поскольку мы мастера международного класса в виде спорта под названием «делаем все в последний момент», ничего удивительного.

Стадион, где должны пройти матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга еще в 2007 году. Тогда губернатор северной столицы Валентина Матвиенко сообщила, что футбольный клуб «Зенит» должен сыграть на стадионе свой первый матч в марте 2009-го.

1 сентября 2012 года при посещении стадиона премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что «это не просто долгострой, это выглядит позорно». В итоге «Зенит-Арену» сдали только к этому году. Получается, строили десять лет. Но ведь и объект непростой, говорит коммерческий директор группы компаний «Бамард», которая занимается строительством спортивных объектов, Максим Уклюдов.

Максим Уклюдов коммерческий директор группы компаний «Бамард» «На сегодняшний момент существует около четырех стадионов в мире, которые имеют подобную архитектуру. То есть это козырек, это выкатная крыша и достаточно закрытая структура над футбольным полем. С самой конструкцией изначально были вопросы, связанные с вибрацией. Но они были решены до проведения кубка Конфедераций в этом году».

На строительство стадиона потрачено 43 млрд рублей. По сегодняшнему курсу это около 717 млн долларов. Для сравнения: домашний футбольный стадион Арсенала Emirates в Лондоне, который вмещает 60 тысяч болельщиков (на восемь тысяч меньше «Зенит-Арены»), обошелся в 770 млн. Но все рекорды побил Stade de France, принимавший финал чемпионата Европы 2008 года в пригороде Парижа Сен-Дени. Он обошелся бюджету Франции в 974 млн долларов. Так что «Зенит-Арена» не такой уж и дорогой, как может показаться на первый взгляд.

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