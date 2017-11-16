Собянин обещал убрать турникеты из трамваев и автобусов с «гармошкой» с 1 января

Собянин отметил, что в транспорте с турникетами, входить в который можно только через переднюю дверь, примерно на четверть выше доходы от оплаты проезда.

По его словам, в настоящее время более 20% парка городских автобусов — это машины повышенной вместимости (с «гармошкой»), из которых и уберут турникеты. Кроме того, на маршруты вышли трехсекционные трамваи нового поколения «Витязь», где турникетная система и так не вводилась. Собянин добавил, что на маршрутах, где не будет турникетов, будет увеличено число контролеров.