Собянин обещал убрать турникеты из трамваев и автобусов с «гармошкой» с 1 января

Собянин отметил, что в транспорте с турникетами, входить в который можно только через переднюю дверь, примерно на четверть выше доходы от оплаты проезда.
Мы видим, что культура оплаты повышается, люди покупают долгосрочные билеты, безлимитные, оплачивают картой «Тройка». Люди оплачивают более аккуратно.
По его словам, в настоящее время более 20% парка городских автобусов — это машины повышенной вместимости (с «гармошкой»), из которых и уберут турникеты. Кроме того, на маршруты вышли трехсекционные трамваи нового поколения «Витязь», где турникетная система и так не вводилась. Собянин добавил, что на маршрутах, где не будет турникетов, будет увеличено число контролеров.