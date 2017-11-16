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21:10 (мск), источник: Uralpress.ru

На Челябинскую область надвигается снежный циклон

На Челябинскую область надвигается снежный циклон. Дорожные службы готовы к возможному ухудшению погодных условий в ночные часы.

Источник: AP 2017

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, по состоянию на 21 час 16 ноября снег идет в Горнозаводской зоне и на севере региона.

Ожидается, что в ночные часы снегопад будет во всех районах области. Вечером на региональные дороги было выведено 60 единиц техники.

Диспетчерская служба миндортранса сообщила об изменении погоды всем подразделениям подрядной организации. Техника готова к работе в ночное время.

В соседнем Екатеринбурге сегодня снег шел в течение всего дня. Синоптики обещают в пятницу на Южном Урале небольшие осадки, преимущественно в виде снега, днем на крайнем западе умеренные.

УпрДор сообщает, что ночью и днем 17 ноября на дорогах области сохраняется гололедица, местами сильная. На отдельных участках федеральной трассы М-5 идет снег.

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