На Челябинскую область надвигается снежный циклон
На Челябинскую область надвигается снежный циклон. Дорожные службы готовы к возможному ухудшению погодных условий в ночные часы.
На Челябинскую область надвигается снежный циклон. Дорожные службы готовы к возможному ухудшению погодных условий в ночные часы.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, по состоянию на 21 час 16 ноября снег идет в Горнозаводской зоне и на севере региона.
Ожидается, что в ночные часы снегопад будет во всех районах области. Вечером на региональные дороги было выведено 60 единиц техники.
Диспетчерская служба миндортранса сообщила об изменении погоды всем подразделениям подрядной организации. Техника готова к работе в ночное время.
В соседнем Екатеринбурге сегодня снег шел в течение всего дня. Синоптики обещают в пятницу на Южном Урале небольшие осадки, преимущественно в виде снега, днем на крайнем западе умеренные.
УпрДор сообщает, что ночью и днем 17 ноября на дорогах области сохраняется гололедица, местами сильная. На отдельных участках федеральной трассы М-5 идет снег.