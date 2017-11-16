На Челябинскую область надвигается снежный циклон

Источник: AP 2017

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, по состоянию на 21 час 16 ноября снег идет в Горнозаводской зоне и на севере региона.

Ожидается, что в ночные часы снегопад будет во всех районах области. Вечером на региональные дороги было выведено 60 единиц техники.

Диспетчерская служба миндортранса сообщила об изменении погоды всем подразделениям подрядной организации. Техника готова к работе в ночное время.

В соседнем Екатеринбурге сегодня снег шел в течение всего дня. Синоптики обещают в пятницу на Южном Урале небольшие осадки, преимущественно в виде снега, днем на крайнем западе умеренные.