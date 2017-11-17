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09:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

Часть домов трех районов Казани временно останется без электричества

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). 17 ноября часть трех районов Казани останется без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Сетевой компании.

Так, с 8.30 до 17.00 не будет света в Авиастроительном районе по следующим адресам: ул. 1-я Армавирская, д. 32а; ул. 2-я Шатурская, дд. 31 — 57, 40 — 50; ул. Ашхабадская, дд. 24 — 46, 113 — 155 и 156 — 191; ул. Беломорская, дд. 80 — 102; ул. Большая Армавирская, дд. 83 — 103, 84 — 104 и 106 — 124; ул. Васнецова, дд. 4 — 8; ул. Воронихина, 42 — 68, 47 — 73; ул. Говорова, дд. 41 — 65, 44 — 68; ул. Джамбула, дд. 15 — 31, 16 — 30; ул. Краснодонская, дд. 23 — 33, 32 — 34, 84, 84а, 84б — 100 и 87 — 105; ул. Краснокамская, дд. 1 — 11, 2б, 2 г, 2 — 20 и 23 -41; ул. Кутузова, дд. 99 — 121, 112 — 136; ул. Луначарского, дд. 13 — 35, 20 — 34; ул. Малая Армавирская, дд. 70 — 102, 91 — 109; ул. Смоленская, дд. 40 — 58, 41 — 59; ул. Собинова; ул. Турского, дд. 1 — 19, 2 — 120; ул. Тюлячинская, дд. 6 — 22; ул. Г. Успенского, дд. 1, 1а — 21, 2 — 22; ул. Шатурская, дд. 72 — 114, 135 — 163.

В это же время электричество отключат и в Кировском районе по адресам: ул. Лаишевская, дд. 1 — 26; ул. Летняя, дд. 1 — 55; ул. Минусинская, дд. 15, 15а, 17, 19, 21, 23; ул. Новгородская, дд. 29а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53.

А в поселке Карьер Советского района электроэнергия будет отсутствовать с 9 до 18 часов по адресам: ул. Агрызская, ул. Карьерная, ул. Переселенческая, ул. Песочная, ул. Фигурная и ул. Ягодная, дд. 6д, 8а — 8 л, 10а, 14а, 16а.

Также без света останутся некоторые промышленные и административные здания Авиастроительного и Советского районов Казани.

В ОАО «Сетевая компания» поясняют, что отключение вызвано плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей.

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