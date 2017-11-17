В Воронеже появится Дом анимации с собственной студией, музеем и школой

Москвин рассказал, что строительство Дома анимации планируется начать уже в ближайшие годы, в 2018 или 2019 году. По словам продюсера, губернатор региона выделяет участок для строительства уникального объекта, также сейчас идет поиск инвесторов для реализации проекта. Москвин отметил, что в Доме анимации будет собственная производственная студия, кроме того, здесь планируется создать музей анимации, образовательную площадку для взрослых и детскую школу анимации, обустроить кампус для сотрудников.
Напомним, воронежская студия Wizart Animation была создана в 2007 году. Компания занимается производством мультипликационных фильмов для детей и семейного просмотра, детских анимационных сериалов. В числе наиболее известных работ студии — три серии полнометражного мультфильма «Снежная королева» и продолжение знаменитого мультика «Котенок с улицы Лизюкова».