Маршрутку № 88 в Волгограде продлят до военного городка
Маршрут № 88 «Пос. Горьковский — ж/д-вокзал» в Волгограде продлят до военного городка, в котором проживает значительная часть жителей Максимки.
Маршрут № 88 «Пос. Горьковский — ж/д-вокзал» в Волгограде продлят до военного городка, в котором проживает значительная часть жителей Максимки.
Как отметили в администрации города, решение принято в целях улучшения транспортной доступности и повышения уровня пассажирского обслуживания населения.
До сих пор конечной остановкой 88-й маршрутки являлась площадка рядом с рыночным комплексом на улице Голубятникова. С изменением схемы движения микроавтобусы будут следовать дальше по улице им. В. Терешковой до площади перед Домом офицеров на территории военного городка. Сегодня маршрут обслуживают 20 микроавтобусов, при этом большая часть из них новый транспорт, вмещающий до 20 — 25 пассажиров. В утренний и вечерний
Отметим, что в Волгограде стартовал очередной этап реализации комплексной транспортной схемы, направленный на дальнейшее повышение транспортной доступности отдаленных городских территорий. В ходе предыдущей работы за последние три года на муниципальные маршруты вышло 367 новых комфортабельных автобусов. Только в 2017 году открыты 15 новых автобусных маршрутов. Это позволило разгрузить основные улицы города путем планомерной замены на опорных маршрутах микроавтобусы вместительными комфортабельными и безопасными автобусами, повысить безопасность и пропускную способность дорог. Сегодня быстро, безопасно и экономично пассажиры могут доехать в любой район города на муниципальном автобусном или электрическом транспорте. Восстановление городских магистралей, выход на них новых современных автобусов — элементы системной работы по формированию комфортной городской среды, реализуемой в Волгограде третий год в рамках долгосрочной концепции развития региона.
Напомним, концепция комплексной транспортной схемы заключается в охвате всего Волгограда разветвленной сетью опорных и вспомогательных маршрутов. Опорные маршруты, обслуживаемые автобусам большой вместимости, а также троллейбусами и трамваями, проходят по основным городским магистралям, связывая между собой все районы города. К основным магистралям волгоградцев из отдаленных городских территорий доставляет подвижной состав вспомогательных маршрутов, на которых работает транспорт средней и малой вместимости, в том числе маршрутные такси. Упорядочение и обновление схемы маршрутов исходя из перспективного развития мегаполиса предусматривает замену устаревших маршрутов максимально эффективными. В ходе настоящего этапа в Волгограде открываются новые вспомогательные маршруты, совершенствуется ряд уже существующих с учетом потребностей жителей отдаленных городских территорий.