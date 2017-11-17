Маршрутку № 88 в Волгограде продлят до военного городка

Источник: РИАЦ

Как отметили в администрации города, решение принято в целях улучшения транспортной доступности и повышения уровня пассажирского обслуживания населения.

До сих пор конечной остановкой 88-й маршрутки являлась площадка рядом с рыночным комплексом на улице Голубятникова. С изменением схемы движения микроавтобусы будут следовать дальше по улице им. В. Терешковой до площади перед Домом офицеров на территории военного городка. Сегодня маршрут обслуживают 20 микроавтобусов, при этом большая часть из них новый транспорт, вмещающий до 20 — 25 пассажиров. В утренний и вечерний час-пик на 88-й маршрут по-прежнему выходят автобусы муниципального предприятия, вместимостью до 110 человек.

Отметим, что в Волгограде стартовал очередной этап реализации комплексной транспортной схемы, направленный на дальнейшее повышение транспортной доступности отдаленных городских территорий. В ходе предыдущей работы за последние три года на муниципальные маршруты вышло 367 новых комфортабельных автобусов. Только в 2017 году открыты 15 новых автобусных маршрутов. Это позволило разгрузить основные улицы города путем планомерной замены на опорных маршрутах микроавтобусы вместительными комфортабельными и безопасными автобусами, повысить безопасность и пропускную способность дорог. Сегодня быстро, безопасно и экономично пассажиры могут доехать в любой район города на муниципальном автобусном или электрическом транспорте. Восстановление городских магистралей, выход на них новых современных автобусов — элементы системной работы по формированию комфортной городской среды, реализуемой в Волгограде третий год в рамках долгосрочной концепции развития региона.