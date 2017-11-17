Калининградская область — в числе самых читающих регионов России
Калининградская область попала в список самых читающих регионов в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Калининградская область попала в список самых читающих регионов в России. Об этом сообщает РИА Новости.
В президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина подвели итоги всероссийского конкурса «Самый читающий регион России», организованного Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Одним из лауреатов конкурса стала Калининградская область.
Всего в конкурсе участвовали 84 региона. Самыми читающими признаны 20 из них. Победителем признан
«Награду завоевали петербуржцы, которые даже в век интернета и гаджетов предпочитают живое общение с книгой», — сказал губернатор