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12:11 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградская область — в числе самых читающих регионов России

Калининградская область попала в список самых читающих регионов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Клопс.ru

В президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина подвели итоги всероссийского конкурса «Самый читающий регион России», организованного Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Одним из лауреатов конкурса стала Калининградская область.

Всего в конкурсе участвовали 84 региона. Самыми читающими признаны 20 из них. Победителем признан Санкт-Петербург.

«Награду завоевали петербуржцы, которые даже в век интернета и гаджетов предпочитают живое общение с книгой», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко. Он отметил, что «сегодня культурная столица нашей страны стала литературной столицей». В предыдущие годы главный приз доставался Ульяновской и Воронежской областям.

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