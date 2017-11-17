Калининградская область — в числе самых читающих регионов России

В президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина подвели итоги всероссийского конкурса «Самый читающий регион России», организованного Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Одним из лауреатов конкурса стала Калининградская область.

Всего в конкурсе участвовали 84 региона. Самыми читающими признаны 20 из них. Победителем признан Санкт-Петербург.