В Янтарном нашли способ осушить затопленный променад и паркинг
В Янтарном нашли способ, как спасти от затопления променад и паркинг рядом с пляжем. Об этом рассказал глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский.
В Янтарном нашли способ, как спасти от затопления променад и паркинг рядом с пляжем. Об этом рассказал глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский.
«Это, конечно, не строительство
На видео, размещённом чиновником, видно, как вода по траншее с места затопления устремляется в море.
Ранее стало известно, что в Янтарном в октябре после затяжных дождей переполнились ручьи, в итоге затопило променад и паркинг у пляжа. Власти округа совместно со специалистами калининградского «Водоканала» определяли безопасный способ осушения затопленной территории.