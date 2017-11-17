Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малинин рассказал о предательстве жены - измену не прощу
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
Овечкин впервые объяснил появление Putin Team
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
СМИ: Малинин рассказал о предательстве жены - измену не прощу
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»
Побитый Бондарчуком режиссер показал справку
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Бузова подарила Саре Джессике Паркер диск со своими песнями
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8Внутри Монголии
09:34 (мск), источник: Клопс.ru

В Янтарном нашли способ осушить затопленный променад и паркинг

В Янтарном нашли способ, как спасти от затопления променад и паркинг рядом с пляжем. Об этом рассказал глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский.

«Это, конечно, не строительство Саяно-Шушенской ГЭС, но тоже было непросто. Высотные отметки, изготовление и монтаж перепускной трубы, сооружение дамбы», — написал Заливатский на своей странице в Facebook.

На видео, размещённом чиновником, видно, как вода по траншее с места затопления устремляется в море.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что в Янтарном в октябре после затяжных дождей переполнились ручьи, в итоге затопило променад и паркинг у пляжа. Власти округа совместно со специалистами калининградского «Водоканала» определяли безопасный способ осушения затопленной территории.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск на 1,4 млрд евро
Госдума предложила приравнять венчание к официальному браку
Телеканалы РФ могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду
В Марий Эл в день траура по погибшим в ДТП приспустят флаги
Белый дом назвал необходимым сотрудничество с Путиным
Скончался бывший глава «Коза ностра» Тото Риина
Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь