В Янтарном нашли способ осушить затопленный променад и паркинг

«Это, конечно, не строительство Саяно-Шушенской ГЭС, но тоже было непросто. Высотные отметки, изготовление и монтаж перепускной трубы, сооружение дамбы», — написал Заливатский на своей странице в Facebook.

На видео, размещённом чиновником, видно, как вода по траншее с места затопления устремляется в море.