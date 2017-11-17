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00:22 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Скандал в Гамбурге из-за билетов на Rolling Stones

Полиция провела обыск в здании администрации района Гамбург-Норд, а также в офисе концертной компании в связи с тем, что местным чиновникам были розданы билеты на концерт Rolling Stones на общую сумму в 10 тысяч евро.

Источник: AP 2017
После того, как местный совет одобрил проведение концерта, около 100 чиновников получили бесплатные билеты.

В интервью газете Der Spiegel представители местных властей назвали подобную раздачу стандартной практикой.

В Германии чиновникам запрещено принимать подарки.

Der Spiegel пишет, что присутствие большого числа чиновников на концерте вызвало волну критики.

Концерт состоялся в сентябре. На него пришли более 80 тысяч человек. Как пишет пресса, некоторые почитатели Rolling Stones платили до 800 евро за билеты на черном рынке.

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Следователи изучили содержимое компьютеров в администрации района и провели обыск офиса компании FKP Scorpio после анонимной жалобы, пишет Die Welt.

Глава администрации района Гамбург-Норд Харалд Рёслер сказал, что билеты раздавались местным политикам, сотрудникам администрации и их близким, сообщает Pollstar.

По словам Рёслера, сотрудники администрации работали безвозмездно и всерхурочно, чтобы организовать этот концерт, который, по его словам, был крупнейшим в истории города.

Как заявила компания FKP Scorpioсо, предположения о том, что раздача бесплатных билетов будто бы могла повлиять на само проведение концерта, не имеют отношения к реальности.

Представитель компании с похвалой отозвался о налаженной координации действий с местным советом, добавив, что компания не имеет ничего против выделения бесплатных билетов в знак благодарности за проделанную работу, пишет Der Spiegel.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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