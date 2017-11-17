Скандал в Гамбурге из-за билетов на Rolling Stones
Полиция провела обыск в здании администрации района
Полиция провела обыск в здании администрации района
В интервью газете Der Spiegel представители местных властей назвали подобную раздачу стандартной практикой.
Der Spiegel пишет, что присутствие большого числа чиновников на концерте вызвало волну критики.
Концерт состоялся в сентябре. На него пришли более 80 тысяч человек. Как пишет пресса, некоторые почитатели Rolling Stones платили до 800 евро за билеты на черном рынке.
Следователи изучили содержимое компьютеров в администрации района и провели обыск офиса компании FKP Scorpio после анонимной жалобы, пишет Die Welt.
Глава администрации района
По словам Рёслера, сотрудники администрации работали безвозмездно и всерхурочно, чтобы организовать этот концерт, который, по его словам, был крупнейшим в истории города.
Как заявила компания FKP Scorpioсо, предположения о том, что раздача бесплатных билетов будто бы могла повлиять на само проведение концерта, не имеют отношения к реальности.
Представитель компании с похвалой отозвался о налаженной координации действий с местным советом, добавив, что компания не имеет ничего против выделения бесплатных билетов в знак благодарности за проделанную работу, пишет Der Spiegel.