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02:28 (мск), источник: Известия

Новые спутники получат рекордные «солнечные крылья»

Будущие космические аппараты связи будут иметь повышенную мощность вещания за счет большого размера солнечных батарей.

Российские военные и гражданские спутники связи получат солнечные батареи рекордного размера. Для электропитания аппаратов на основе новой тяжелой спутниковой платформы высокой мощности налажено производство батарей площадью более ста квадратных метров. До сих пор на отечественных телекоммуникационных космических аппаратах использовались панели размером не более 88 кв. м. Разработавшая новую платформу компания «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева (ИСС) намерена предложить ее российским и зарубежным заказчикам.

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По мнению экспертов, применение мощных спутников позволит уменьшить габариты и массу приемо-передающих терминалов, которые носят с собой пользователи.

Как рассказал «Известиям» генеральный директор ИСС Николай Тестоедов, космические аппараты повышенной мощности, требующие высокой энергетики, планируется создавать на новой спутниковой платформе. Она стала развитием уже пять лет используемой в российских аппаратах платформы «Экспресс-2000». Нововведением станут увеличенные «крылья» — солнечные батареи площадью около 112 кв. м. Они построены по современной технологии — с КПД на уровне 28−30%.

— Зарубежные, а за ними и российские заказчики стали выдвигать требование по обеспечению энергетики мощностью до 20 и более киловатт. Мы пришли к выводу, что нужно двигаться в этом направлении, — рассказал Николай Тестоедов.

ИСС — единственное в России предприятие, которое разрабатывает и серийно изготавливает телекоммуникационные космические аппараты для национального оператора «Космическая связь» и Минобороны РФ. Из всей продукции ИСС наибольшие по площади солнечные батареи имели спутники «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» (запущены на орбиту в 2013—2014 годах) для «Космической связи».

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Общая площадь их «крыльев» достигала 88 кв. м. Мощность этих аппаратов — 14 КВт. Аналогичный уровень мощности и у спутников серии «Благовест», которые использует для связи Минобороны России. В настоящее время на орбите работает один такой аппарат (запущен в 2017 году). Всего планируется создание группировки из четырех подобных спутников.

Повышенное электропитание требуется в первую очередь для телекоммуникационных космических аппаратов, используемых для широкополосного доступа в интернет, спутниковой связи и телевещания. С развитием новых диапазонов вещания, увеличением мощности сигнала перспективным спутникам потребуется больше энергии.

Как пояснил «Известиям» независимый эксперт в области космонавтики Виталий Егоров, применение мощных спутников связи позволит пользователям на Земле носить с собой менее массивные терминалы.

— Можно будет, к примеру, облегчить переносные спутниковые терминалы, что даст возможность использовать такую связь солдатам на поле боя, — рассказал Виталий Егоров. — Облегченные модули связи позволят эффективнее пользоваться беспилотниками за счет обмена данными через спутники. В целом энергия — одно из узких мест, ограничивающих возможности любого космического аппарата. Для спутника связи и ретрансляции это особенно важно. Увеличенная мощность позволяет передавать больше данных или установить более стабильный канал связи, уменьшить размеры принимающего оборудования на земле.

Солнечные батареи — главный источник энергии для всех космических аппаратов, вращающихся вокруг Земли. Самые крупные панели (общая площадь около 1,2 тыс. кв. м) развернуты на Международной космической станции — они обеспечивают работоспособность научной аппаратуры и жизнедеятельность экипажа из шести человек.

Первые отечественные солнечные батареи были установлены на третьем искусственном спутнике Земли. Этот советский аппарат проработал в космосе почти два года — с 1958-го по 1960-й.

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