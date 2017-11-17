Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Москва отпускает Армению в Евросоюз
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8Внутри Монголии
03:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские синоптики предупреждают жителей и особенно автолюбителей

Приморские синоптики подтвердили неутешительные прогнозы на конец недели, сообщает «Deita. ru».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 41% 761 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: ДЕЙТА

По их данным, пятничным днем на Японское море выйдет циклон и, углубляясь, будет смещаться над его акваторией. Во второй половине дня на юге края начнётся снег, а в ночь на субботу он захватит большую его часть. На дорогах обстановка станет достаточно сложной, образуется гололедица, снежный накат. Температура воздуха не поднимется выше −3…−8 °C, на юге −2…+3 °C.

Во Владивостоке же снег начнется во второй половине дня, а к вечеру усилится. Ожидается метель при сильном северном ветре. На дорогах будет очень скользко. В связи с этим жителям, особенно водителям, необходимо соблюдать осторожность и по возможности отказаться от дальних поездок. Температура воздуха днем составит −2…−4 °C.

Таисия Масина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл
Белый дом отметил необходимость сотрудничества с Путиным
СМИ: спутники РФ получат солнечные батареи рекордного размера
Елена Исинбаева назвала «полным беспределом» решение WADA
От революции к биткоинам: что нужно знать о кризисе в Зимбабве
РЖД возобновляют продажи билетов в плацкарт на 2018 год
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь