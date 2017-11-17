Приморские синоптики предупреждают жителей и особенно автолюбителей
Приморские синоптики подтвердили неутешительные прогнозы на конец недели, сообщает «Deita. ru».
Приморские синоптики подтвердили неутешительные прогнозы на конец недели, сообщает «Deita. ru».
По их данным, пятничным днем на Японское море выйдет циклон и, углубляясь, будет смещаться над его акваторией. Во второй половине дня на юге края начнётся снег, а в ночь на субботу он захватит большую его часть. На дорогах обстановка станет достаточно сложной, образуется гололедица, снежный накат. Температура воздуха не поднимется выше −3…−8 °C, на юге −2…+3 °C.
Во Владивостоке же снег начнется во второй половине дня, а к вечеру усилится. Ожидается метель при сильном северном ветре. На дорогах будет очень скользко. В связи с этим жителям, особенно водителям, необходимо соблюдать осторожность и по возможности отказаться от дальних поездок. Температура воздуха днем составит −2…−4 °C.
Таисия Масина.