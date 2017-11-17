Приморские синоптики предупреждают жителей и особенно автолюбителей

По их данным, пятничным днем на Японское море выйдет циклон и, углубляясь, будет смещаться над его акваторией. Во второй половине дня на юге края начнётся снег, а в ночь на субботу он захватит большую его часть. На дорогах обстановка станет достаточно сложной, образуется гололедица, снежный накат. Температура воздуха не поднимется выше −3…−8 °C, на юге −2…+3 °C.