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03:14 (мск), источник: Восток Медиа

Осадки надолго покинули большую часть Хабаровского края

Температура воздуха продолжает неуклонно падать.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 41% 761 мм рт. ст. 8 м/с

В большинстве районов Хабаровского края в пятницу обойдётся без осадков. При этом в регионе продолжает снижаться дневная температура — единственным утешением для жителей населённых пунктов будет тот факт, что во многих из них станет слабее дуть ветер.

В Хабаровске дневная температура понизится до −10…−12 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до −11…−13 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура повысится до −12…−14 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до -7..-9 °С. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до −11…−13 °С. Небольшой снег. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Вяземском дневная температура останется на отметке −7…−9 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Чегдомыне дневная температура повысится до −12…−14 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.

В Аяне дневная температура останется на отметке −14…−16 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до −14…−16 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Бикине дневная температура останется на отметке −7…−9 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура снизится до −13…−15 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.

В Троицком дневная температура понизится до −10…−12 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

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