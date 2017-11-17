Осадки надолго покинули большую часть Хабаровского края
Температура воздуха продолжает неуклонно падать.
Температура воздуха продолжает неуклонно падать.
В большинстве районов Хабаровского края в пятницу обойдётся без осадков. При этом в регионе продолжает снижаться дневная температура — единственным утешением для жителей населённых пунктов будет тот факт, что во многих из них станет слабее дуть ветер.
В Хабаровске дневная температура понизится до −10…−12 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
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В Советской Гавани дневная температура понизится до -7..-9 °С. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
В Охотске дневная температура понизится до −11…−13 °С. Небольшой снег. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.
В Вяземском дневная температура останется на отметке −7…−9 °C. Без осадков. Скорость
В Чегдомыне дневная температура повысится до −12…−14 °C. Без существенных осадков. Скорость
В Аяне дневная температура останется на отметке −14…−16 °C. Без осадков. Скорость
В Чумикане дневная температура понизится до −14…−16 °C. Без осадков. Скорость
В Бикине дневная температура останется на отметке −7…−9 °C. Без осадков. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура снизится до −13…−15 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.
В Троицком дневная температура понизится до −10…−12 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.