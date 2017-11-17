Крупную партию морепродуктов перехватили прямо на дороге в Приморье

Почти полтонны деликатесов неизвестного происхождения и неподтвержденного качества вез 40-летний приморец в своем микроавтобусе. Однако, морепродуктам попасть на стол покупателей оказалось не суждено — водителя остановили для проверки документов сотрудники ГИБДД, которые и обнаружили в багажнике вареную охлажденную креветку, аккуратно упакованную в 13 пластиковых корзин.

Несмотря на весьма презентабельный вид, товар не имел маркировки и товаросопроводительных документов. Попытка наклеить этикетки на корзины с продукцией прямо на месте задержания не удалась ввиду того, что делать это должен не водитель -перевозчик, а изготовитель, на них указанный.

В связи с этим продукция изъята, водитель оштрафован. Опасная продукция будет уничтожена либо утилизирована за счёт её владельца и под контролем инспекторов Россельхознадзора.