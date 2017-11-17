Забавные действия двух приморцев развеселили соцсети (видео)
Непонятные телодвижения двоих жителей Владивостока развеселили пользователей соцсетей, сообщает «Deita. ru».
Непонятные телодвижения двоих жителей Владивостока развеселили пользователей соцсетей, сообщает «Deita. ru».
В популярном паблике появилось видео, на котором двое мужчин пытаются
При этом, один из них спокойно стоит и наблюдает за происходящим, а второй настолько интенсивно роется в клумбе, что пользователи не смогли удержаться от едких комментариев: «У типов нет бабок на резину для своего корчика, и ищут подходящий комплект», «Садоводы укрывают на зиму корневища растений чтобы те не перемёрзли», «Индиана Джонс уже не тот», «Ищущий да обрящет».
Самого мужчину как только не называют — и «расхититель гробниц», и «крот», и «кладоискатель».
Таисия Масина.