Приморский город очистился от грязи

В черте города оказались свалены твердые коммунальные отходы, в том числе старая мебель, автомобильные отработанные покрышки, бытовые отходы, залежи пластмассы, гипсокартона, рубероида, досок и пиломатериалов, различной тары и упаковочных материалов, а также автозапчасти, тара от горюче-смазочных материалов и другой мусор. По словам активистов, эти свалки весьма негативно влияли на общую санитарную ситуацию и благополучие граждан в Дальнегорском городском округе. Общественники обратились в администрацию города и в территориальное управление Росприроднадзора по Приморскому краю.