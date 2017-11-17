Приморский город очистился от грязи
Две крупные несанкционированные свалки уничтожены в Дальнегорске, об этом «Deita. ru» сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.
Две крупные несанкционированные свалки уничтожены в Дальнегорске, об этом «Deita. ru» сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.
В черте города оказались свалены твердые коммунальные отходы, в том числе старая мебель, автомобильные отработанные покрышки, бытовые отходы, залежи пластмассы, гипсокартона, рубероида, досок и пиломатериалов, различной тары и упаковочных материалов, а также автозапчасти, тара от
Выявленную проблему решили достаточно быстро, обе свалки полностью ликвидированы, на стационарный полигон бытовых отходов вывезено свыше 600 кубометров мусора, угроза экологии города снята.
Таисия Масина.