Честный приморский полицейский сумел отказаться от взятки
В Приморье 23-летний иностранный гражданин предложил участковому уполномоченному полиции денежное вознаграждение, сообщает Deita. ru со ссылкой на УМВД Приморья.
В Приморье 23-летний иностранный гражданин предложил участковому уполномоченному полиции денежное вознаграждение, сообщает Deita. ru со ссылкой на УМВД Приморья.
Сотрудник полиции, действуя в рамках законодательства, отказался от взятки. Противоправные действия подозреваемого были зафиксированы сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Артему.
Следователем следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (Дача взятки).
Артемовский городской суд признал иностранного гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Михаил Грач.