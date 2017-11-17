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03:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Честный приморский полицейский сумел отказаться от взятки

В Приморье 23-летний иностранный гражданин предложил участковому уполномоченному полиции денежное вознаграждение, сообщает Deita. ru со ссылкой на УМВД Приморья.

Сотрудник полиции, действуя в рамках законодательства, отказался от взятки. Противоправные действия подозреваемого были зафиксированы сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Артему.

Следователем следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (Дача взятки).

Артемовский городской суд признал иностранного гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Михаил Грач.

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