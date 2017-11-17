Мэр Хабаровска позвал горожан на турники и беговые дорожки
В дальневосточной столице наращивают темпы сдачи нормативов ГТО.
В дальневосточной столице наращивают темпы сдачи нормативов ГТО.
Хабаровский градоначальник Александр Соколов поставил перёд подчинёнными задачу — вывести дальневосточную столицу в лидеры страны по выполнению нормативов ГТО. Об этом он заявил на заседании коллегии, которая была посвящена вопросам реализации указа президента России «О Всероссийском
Начальник управления по физической культуре и спорту Александр Леонов сообщил, что за три года с момента подписания документа в городе созданы хорошие условия для проведения тестирования населения по выполнению нормативов комплекса ГТО. Подготовлено 96 судейских бригад, обучено более 100 судей.
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«Сегодня на официальном сайте ГТО официально зарегистрировано более 30 тысяч горожан. Но при этом только 16 тысяч из них приняли участие в выполнении нормативов. И более 6800 имеют значки. Я думаю, что повышение этих показателей — дело времени. Люди отвыкли от этих нормативов», — отметил Александр Леонов.
За 2016−2017 годы в выполнении нормативов приняли участие почти 10 тысяч человек. И только 1428 из них — это люди среднего и старшего возраста, сотрудники хабаровских предприятий и организаций.
«Необходимо усилить работу с предприятиями, работающими в городе, призывать их участвовать в этом движении, увеличить число работников муниципальных структур, сдающих нормативы. Хабаровск должен стать лидером в выполнении нормативов ГТО», — сказал мэр Александр Соколов.
В настоящее время в общероссийском рейтинге сдачи нормативов комплекса Хабаровский край занимает 13 место из 85.