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03:45 (мск), источник: Восток Медиа

Мэр Хабаровска позвал горожан на турники и беговые дорожки

В дальневосточной столице наращивают темпы сдачи нормативов ГТО.

Источник: Восток Медиа

Хабаровский градоначальник Александр Соколов поставил перёд подчинёнными задачу — вывести дальневосточную столицу в лидеры страны по выполнению нормативов ГТО. Об этом он заявил на заседании коллегии, которая была посвящена вопросам реализации указа президента России «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».

Начальник управления по физической культуре и спорту Александр Леонов сообщил, что за три года с момента подписания документа в городе созданы хорошие условия для проведения тестирования населения по выполнению нормативов комплекса ГТО. Подготовлено 96 судейских бригад, обучено более 100 судей.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в городе работает 111 мест для прохождения тестов «Готов к труду и обороне», оборудовано множество площадок на жилмассивах для того, чтобы жители могли подготовиться к сдаче нормативов. Число горожан, присоединившихся к физкультурно-оздоровительному комплексу, составило 32 тысячи человек.

«Сегодня на официальном сайте ГТО официально зарегистрировано более 30 тысяч горожан. Но при этом только 16 тысяч из них приняли участие в выполнении нормативов. И более 6800 имеют значки. Я думаю, что повышение этих показателей — дело времени. Люди отвыкли от этих нормативов», — отметил Александр Леонов.

За 2016−2017 годы в выполнении нормативов приняли участие почти 10 тысяч человек. И только 1428 из них — это люди среднего и старшего возраста, сотрудники хабаровских предприятий и организаций.

«Необходимо усилить работу с предприятиями, работающими в городе, призывать их участвовать в этом движении, увеличить число работников муниципальных структур, сдающих нормативы. Хабаровск должен стать лидером в выполнении нормативов ГТО», — сказал мэр Александр Соколов.

В настоящее время в общероссийском рейтинге сдачи нормативов комплекса Хабаровский край занимает 13 место из 85.

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