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03:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Приморье определили сроки сбора кедрового ореха

Нашествие шишкарей в лесах стало настоящим бедствием для региона.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 ноября, PrimaMedia.

Комитет по продовольственной политике и природопользованию выступил с инициативой ограничить срок заготовки в Приморье кедрового ореха, чтобы защитить приморскую тайгу от чрезмерной антропогенной нагрузки и ее следствия — деградации лесного массив. Согласно поправкам в краевой закон, граждане смогут заготавливать кедровый орех для собственных нужд с 1 октября по 15 ноября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Противостоять хищническому сбору кедрового урожая призваны дополнения, предложенные депутатами к закону «Об использовании лесов в Приморском крае». Кроме периода заготовки, в законопроекте прописан запрет при сборе орехов на рубку деревьев и кустарников, а также применение инструментов, механизмов и устройств, приводящих к повреждению лесных насаждений.

«Мы занимаемся этой проблемой уже около года, — отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов. — Проводили выездное заседание в Черниговском районе, выносили вопрос об ограничении сроков заготовки кедрового ореха на общественное обсуждение и нашли поддержку в подавляющем большинстве муниципальных образований края. Поэтому считаем, что предложенные нами изменения в закон “Об использовании лесов в Приморском крае” помогут справиться с ситуацией и сохранить нашу тайгу».

«Ни одного целого кедра, все стволы повреждены так называемыми “кошками” и по ним течет смола, — рассказала присутствовавшая на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию заместитель председателя Думы Анучинского муниципального района Ольга Глушак, которая специально побывала в местах сбора кедрового ореха. — Деревья болеют, усыхают. Причем мы теряем не только взрослые растения, практически нет молодняка, в плачевном состоянии находится семенной фонд. Так что говорить о естественном возобновлении кедровых лесов не приходится. В то же время десанты “белок”, состоящие в том числе и из иностранных граждан, собирают даже единичные шишки. Все это свидетельствует о том, что мы теряем кедр как вид».

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