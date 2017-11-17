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03:47 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье открыта продажа «новогодних» билетов в плацкарт

С 00:00 17 ноября в Приморье открыта продажа проездных документов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, которые отправляются с 1 января 2018 года, сообщили Deita. ru в РЖД.

Источник: ДЕЙТА

Холдинг «РЖД» сохранит глубину продажи проездных документов в 60 суток: в продажу поступили билеты на даты отправления поездов до 15 января 2018 года включительно.

Для удобства пассажиров обновлен пользовательский интерфейс сервиса продажи билетов на сайте. В новой версии изменено отображение списка поездов, который выдается при запросе на поиск вариантов поездки.

Категории вагонов располагаются в колонке справа от основной информации о поезде. По каждому вагону отображается количество свободных мест и минимальная стоимость билетов. Количество начисляемых премиальных баллов можно посмотреть при наведении курсора мыши на категорию вагона.

Иконка электронной регистрации теперь не отображается в связи с тем, что эта услуга действует почти на всех поездах дальнего следования. Для тех поездов, на которые эта услуга не распространяется, большими красными буквами отображается текст «Поезд без электронной регистрации. Необходимо получить билет в кассе».

Пассажиры смогут оформить проездные документы в кассах железнодорожных вокзалов и агентствах, а также через электронные каналы продаж: терминалы, официальный сайт ОАО «РЖД» и приложение «РЖД Пассажирам».

Михаил Грач.

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