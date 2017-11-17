Хабаровский врач: Выжившая в авиакатастрофе девочка родилась в рубашке
Медики не выявили у ребенка опасных для жизни травм.
Медики не выявили у ребенка опасных для жизни травм.
В Хабаровске врачи обследовали выжившую в авиакатастрофе Жасмину Леонтьеву. Медики пришли к выводу, что жизни девочки ничто не угрожает, хирургическое вмешательство не требуется. Сейчас пациентка находится в детской краевой больнице, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
Напомним, Жасмину доставили в Хабаровск из Нелькана вечером 16 ноября. Сначала ее привезли в краевую клиническую больницу № 2.
«Девочка получила сочетанные травмы, в том числе
По его словам, во время перелета в Хабаровск девочка находилась в спокойном состоянии. Жасмину сопровождали врачи, которые следили за ней.
«Она родилась в рубашке, это чудо на самом деле, — говорит Леонид Пак. — Наши специалисты в дальнейшем будут контролировать ход лечения. Насколько оно затянется — прогнозировать трудно».