Хабаровский врач: Выжившая в авиакатастрофе девочка родилась в рубашке

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске врачи обследовали выжившую в авиакатастрофе Жасмину Леонтьеву. Медики пришли к выводу, что жизни девочки ничто не угрожает, хирургическое вмешательство не требуется. Сейчас пациентка находится в детской краевой больнице, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

Напомним, Жасмину доставили в Хабаровск из Нелькана вечером 16 ноября. Сначала ее привезли в краевую клиническую больницу № 2.

«Девочка получила сочетанные травмы, в том числе черепно-мозговую и скелетную. К нам привезли ее как в региональный нейрохирургический центр с целью исключения тяжелой черепно-мозговой травмы. Было проведено обследование. Угрозы жизни нет», — рассказал заместитель главного врача по хирургии краевой клинической больницы № 2 Леонид Пак.

По его словам, во время перелета в Хабаровск девочка находилась в спокойном состоянии. Жасмину сопровождали врачи, которые следили за ней.