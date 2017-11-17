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03:57 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские студенты сдадут кровь во время акции

С 20 по 24 ноября в Хабаровске пройдет донорская акция.

Ее участниками станут студенты. Их будут ждать на краевой станции переливания крови с 10:00 до 12:00. При этом с 8:00 до 10:00 утра там планируют принимать всех остальных жителей города.

С предписаниями и противопоказаниями желающие стать донорами могут ознакомиться на сайте. На вопросы ответят по телефонам: 48−40−96, 36−60−39 в рабочие дни с 8:30 до 17:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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