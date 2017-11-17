Хабаровские студенты сдадут кровь во время акции
С 20 по 24 ноября в Хабаровске пройдет донорская акция.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
С 20 по 24 ноября в Хабаровске пройдет донорская акция.
Ее участниками станут студенты. Их будут ждать на краевой станции переливания крови с 10:00 до 12:00. При этом с 8:00 до 10:00 утра там планируют принимать всех остальных жителей города.
С предписаниями и противопоказаниями желающие стать донорами могут ознакомиться на сайте. На вопросы ответят по телефонам: 48−40−96, 36−60−39 в рабочие дни с 8:30 до 17:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».