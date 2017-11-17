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04:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

НКО Иркутской области научат оценивать эффективность своих проектов

Два цикла семинаров проведет для НКО Иркутской области молодежный благотворительный фонд «Возрождение Земли Сибирской», семинары направлены на повы.

Два цикла семинаров проведет для НКО Иркутской области молодежный благотворительный фонд «Возрождение Земли Сибирской», семинары направлены на повышение эффективности работы общественных организаций. Проект стал победителем регионального конкурса грантов «Губернское собрание общественности» осенью 2017 года. Об этом 16 ноября сообщает Агентство социальной информации.

Как рассказала президент фонда Елена Творогова, порой социально-ориентированным общественным организациям трудно доказать эффективность своих проектов, своей деятельности, особенно в рамках конкурсов для НКО, которые проводят бизнес-структуры.

Проект начнется с анализа реализации идей, которые были победителями регионального конкурса в 2016 году. На основании полученных данных предположительно в марте будущего года стартуют семинары по эффективности деятельности и по оценке социальных проектов. Они пройдут не только в Иркутске, но и в территориях. Запланированы выезды в Братск или Усть-Илимск (в один из этих северных городов), в Тулун, Свирск, Усолье-Сибирское, Ангарск, может быть, в Слюдянку. На эти семинары будут приглашать НКО и соседних районов.

«График поездок составим, исходя из наличия инициатив в территориях, потому что наши семинары рассчитаны на реально действующие НКО, которым нужно помочь почувствовать свои возможности перед стартом конкурсов грантов регионального и федерального уровня, — сказала Елена Творогова. — Наша задача — очень практическая: сделать так, чтобы сотрудники общественных организаций стали более грамотными и успешными, могли более активно привлекать деньги на свои проекты, планировать максимально эффективную деятельность. Нередко люди что-то делают по наитию, но не хватает опыта, знаний, компетенции, чтобы обосновать свои дела».

Елена Творогова привела такой пример: часто в проектах встречаются такие мероприятия, как чаепитие в День пожилого человека. Можно просто накрыть стол и угостить пенсионеров, а можно подойти к этому с выдумкой. В Бодайбинском районе одна общественная организация организовала праздник бабушкиного пирога. Пожилые женщины принесли свои фирменные пироги, была устроена дегустация, прошли разные веселые конкурсы, соревнования, к примеру, бабушки пели колыбельные, качая кукол. «Насколько понравился всем праздник, что работники библиотеки, где он проходил, с трудом дождались, пока уйдет последняя участница. Вот смотрите: и там, и там — чаепитие, затраты примерно одинаковые, а с точки зрения социальной эффективности второй проект гораздо более значимый», — резюмировала президент фонда.

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