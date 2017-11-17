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04:34 (мск), источник: АиФ Иркутск

Сквер имени Александра Вампилова открыли в Иркутске

На благоустройство территории потратили более 10 млн рублей.

В Иркутске открылся сквер имени Александра Вампилова. Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, это одно из 13 общественных пространств, благоустроенных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В новом сквере установлены малые архитектурные формы, смонтированы беседки и высажены ели, проведено озеленение. Также здесь проведено асфальтирование, уложен резинопол, установлены детская и спортивная площадки, 24 скамейки, 15 урн, велопарковка и освещение. Кроме того, на стену тепловой насосной станции, которая расположена на территории сквера, нанесли граффити о творчестве Александра Вампилова.

На благоустройство территории было направлено более 10 млн рублей.

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